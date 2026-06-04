إندونيسيا تعتمد قانونًا يوسع صلاحيات البنك المركزي ويثير مخاوف المستثمرين من التدخل السياسي

البرلمان الإندونيسي يقرّ تشريعًا يمنح البنك المركزي دورًا رسميًا في دعم النمو الاقتصادي، ما يثير قلق المستثمرين حول استقلالية السياسة النقدية وتزايد الضغوط السياسية على الهيئات المستقلة.

أقرّ البرلمان الإندونيسي قانوناً جديداً يوسّع بشكل ملحوظ من صلاحيات بنك إندونيسيا ويمنحه مسؤولية رسمية في دعم النمو ال اقتصاد ي. يخول القانون للمشرّعين إصدار توصيات ملزمة للهيئات التنظيمية المالية المستقلة، بما فيها البنك المركزي، وهو ما أثار قلقاً واسعاً بين المستثمرين الذين يخشون تزايد التدخل السياسي في صنع السياسات النقدية.

تم إقرار التشريع في إطار سعي حكومة الرئيس برابوو سوبيانتو لتطبيق برنامج اقتصادي طموح يهدف إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٪ بحلول عام ٢٠٢٩، رغم مواجهتها لتحديات مالية هيكلية وعالمية. على الرغم من عدم نشر النص الكامل للمشروع قبل الإقرار، فقد كشفت جلسة الاستماع البرلمانية عن بعض بنوده الأساسية التي تسمح للبرلمان بتقييم أداء الهيئات المستقلة وإصدار توصيات إلزامية لها.

كما يتضمن القانون آلية جديدة لعزل أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي، دون توضيح تفاصيل الإجراء، في خطوة يُنظر إليها على أنها قد تضع صلاحيات البنك تحت طائلة الضغط السياسي. تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الثقة الدولية في الاقتصاد الإندونيسي من تراجع ملحوظ. فقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" تصنيف إندونيسيا من "مستقرة" إلى "سلبية" هذا العام، معتبرةً أن قدرة صنع السياسات أصبحت أقل شفافية وأكثر عرضة لتقلبات السياسة الداخلية.

تأثرت الأسواق الإندونيسية بشكل واضح؛ إذ انخفضت الأسهم بأكثر من ٣٠٪ منذ بداية العام، وفقدت الروبية ما يزيد عن ٧٪ من قيمتها أمام الدولار، لتسجل أضعف أداء بين العملات الناشئة الآسيوية عند مستوى ١٨٫٠٤٥ روبية للدولار. أعرب بهيما يوديشثيرا أدهينيجارا، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية، عن مخاوفه من أن القانون قد يقوّض استقلالية البنك المركزي ويجعل أعضائه عرضة للإقالة نتيجة للضغوط السياسية، مما قد يحد من قدرة البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية بوربايا يودهي ساديوا أن الاستقلالية المصونة للبنك المركزي ستظل مضمونة، وأن الإصلاح المالي ضروري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. أضافت أن القانون يضيف هدفاً جديداً إلى مهام البنك المركزي يتضمن تهيئة "بيئة اقتصادية مواتية للنمو الفعلي وخلق فرص العمل"، وهو ما تجعل من سياسة النقد أكثر توجهاً نحو دعم النشاط الاقتصادي إلى جانب استقرار الأسعار.

وفي الوقت نفسه، يتضمن التشريع أحكاماً بشأن إصدار سندات صندوق الثروة السيادية، وتحويل بورصة إندونيسيا إلى شركة مساهمة، وإنشاء إطار تنظيمي جديد لسوق المعادن والسلع الاستراتيجية، إضافة إلى دراسة إنشاء مركز مالي دولي. رغم الانتقادات، يرى مؤيدو التشريع أن توجيه البنك المركزي نحو دعم النمو ليس بالأمر غير مألوف، مستشهدين بتجربة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يدمج هدف التوظيف مع هدف استقرار الأسعار.

ومع ذلك، يبقى تساؤلاً كبيراً حول ما إذا كان البنك سيوازن بين هذين الهدفين دون التضحية باستقلاليته النقدية في ظل الضغوط السياسية المتزايدة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إندونيسيا بنك إندونيسيا قانون المالية استقلالية البنك المركزي النمو الاقتصادي

United States Latest News, United States Headlines