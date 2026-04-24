إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على مضيق ملقا

أكدت إندونيسيا أنها لن تفرض رسوم عبور على السفن في مضيق ملقا، بعد جدل أثارته تصريحات سابقة. يأتي هذا في ظل مخاوف عالمية بشأن أمن الممرات البحرية وتأثير الصراعات الاقتصادية والسياسية على التجارة العالمية.

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا ، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق. وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً. يأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.

وفي سياق اقتصادي عالمي متقلب، فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية. كما انكمش الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع بقية دول العالم بنسبة 60 في المائة خلال فبراير، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة تجاوز الربع. وتتزايد المخاوف بشأن التضخم، حيث قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم.

وتواجه أوروبا تحديات إضافية مع تضاعف جمارك الصلب الأجنبي في ظل مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب. وفي ألمانيا، تراجعت ثقة قطاع الأعمال في أبريل بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو 2020، بسبب المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا. وتتجه ألمانيا نحو ركود محتمل، مع تراجع المعنويات في جميع القطاعات واستمرار التقلبات في الصراع الإيراني وارتفاع أسعار الطاقة





