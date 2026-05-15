إنجازات رياضية سعودية كبرى في الدورة الخليجية وتأريخ لمسيرة نادي النصر القارية

تقرير مفصل يتناول تتويجات المنتخب السعودي في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة في الرماية والمبارزة وألعاب القوى والسباحة، بالإضافة إلى تحليل لتاريخ نادي النصر في النهائيات الآسيوية.

شهدت الساحة الرياضية السعودية سلسلة من النجاحات الباهرة والإنجازات المتميزة خلال المشاركات الأخيرة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي استضافتها الدوحة لعام 2026، حيث تجلت القوة التنافسية للرياضيين السعوديين في مختلف الألعاب.

وقد توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فريق الرماية السعودي بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق لبندقية 10 أمتار، بعد أداء استثنائي حقق خلاله الفريق المكون من فايز العنزي وحسين الحربي ومسفر العماري مجموع 1855 نقطة. ولم تتوقف النجاحات عند هذا الحد، بل تمكن العماري والعنزي من التأهل لنهائيات الفردي، حيث نجح مسفر العماري في انتزاع الميدالية الذهبية برصيد 245.3 نقطة، مؤكداً تفوق الرماية السعودية على المستوى الإقليمي.

وفي سياق متصل، حقق فريق الشوزن سكيت المكون من الأمير سعود بن الحسن وسعيد المطيري ونايف المطيري الميدالية الفضية بعد تسجيل 351 طبقاً، فيما توج المطيري بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي بمجموع 118 طبقاً. وعلى صعيد رياضة المبارزة، واصل المنتخب السعودي هيمنته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الابيه للرجال، بفضل المجهودات المتكاملة لعمر العكاس وخليفة العميري وجواد الداوود وحسن عابد، الذين تمكنوا من هزيمة المنتخب الإماراتي في المباراة النهائية بنتيجة 45 مقابل 31.

كما سجلت سيدات المبارزة حضوراً قوياً، حيث نالت لميد المري وغلا الدحيم والجوهرة المري وبسمة الراشد الميدالية الفضية في منافسات الفويل للفرق بعد مواجهة قوية مع الإمارات، بينما أحرز فريق سلاح الابيه للسيدات الميدالية البرونزية بعد تفوقهم على المنتخب القطري بنتيجة 45 مقابل 26. وفي ألعاب القوى، سطعت نجمة سارة الهلال التي انتزعت ذهبية مسابقة السباعي برصيد 4067 نقطة، تلتها زميلتها مريم المطر بالبرونزية، كما حقق أحمد التاروتي ذهبية الوثب الطويل بقفزة بلغت 7.45 متراً، وعلي عبدالغني ذهبية رمي الرمح بمسافة 72.04 متراً، بينما نال محمد الدبيسي فضية إطاحة المطرقة.

واختتمت السباحة مشاركتها بفضية سباق التتابع 4×400م بزمن 3.46.32 دقيقة، وهو رقم سعودي جديد، إضافة إلى برونزية علي العيسى في سباق 50م ظهر. وبعيداً عن الدورات الخليجية، تبرز مسيرة نادي النصر السعودي في النهائيات الآسيوية كواحدة من أكثر القصص إثارة في تاريخ كرة القدم القارية، حيث يتأرجح مسار العالمي بين الطموحات العالية والواقع الدرامي.

فقد وصل النصر إلى المشهد الختامي للبطولات القارية في خمس مناسبات تاريخية، نجح في انتزاع اللقب في اثنتين منها، بينما اكتفى بالوصافة في مناسبتين، مما عزز مكانته كرقماً صعباً في القارة الصفراء. بدأت هذه الرحلة في مطلع التسعينات، وتحديداً في عام 1991 في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، ثم في عام 1995 في نهائي كأس الأندية أبطال الدوري أمام سونغنام الكوري.

إلا أن نقطة التحول الكبرى كانت في عام 1997 حين كسر النصر عقدة النهائيات وحقق لقبه القاري الأول في كأس الكؤوس الآسيوية، ثم تلاه التتويج بكأس السوبر الآسيوي عام 1998 بعد الفوز على بوهانج ستيلرز، وهو الإنجاز الذي منح النادي لقب العالمي كأول فريق آسيوي يمثل القارة في مونديال الأندية بالبرازيل عام 2000. وفي العصر الحديث، يسعى النصر لاستعادة بريقه القاري بعد سلسلة من التحديات في دوري أبطال آسيا، حيث أظهر الفريق شخصية فنية قوية في مواجهات ربع النهائي أمام السد القطري والعين الإماراتي، وهو ما يرفع سقف التوقعات قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، بحثاً عن إضافة لقب جديد لسجلاته التاريخية





الرياضة السعودية دورة الألعاب الخليجية نادي النصر الإنجازات الرياضية آسيا

