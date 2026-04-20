إنجاز تاريخي لهنا جودة بدخولها قائمة أفضل 20 لاعبة في تصنيف تنس الطاولة العالمي

دخلت اللاعبة المصرية هنا جودة تاريخ تنس الطاولة العالمي بعد وصولها إلى المركز العشرين عالمياً، عقب أدائها المميز في بطولة كأس العالم وتطورها المستمر في النتائج الدولية.

حققت نجمة تنس الطاولة المصرية الواعدة هنا جودة إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل، حيث نجحت في اقتحام قائمة أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم في التصنيف الصادر حديثاً عن الاتحاد الدولي ل تنس الطاولة .

هذا الصعود اللافت للاعبة النادي الأهلي، التي تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، جاء تتويجاً لرحلة طويلة من الكفاح والمثابرة، حيث تقدمت مركزين في التصنيف العالمي الأخير، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في أدائها الفني والبدني وثبات مستواها أمام كبرى اللاعبات المحترفات في البطولات الدولية المختلفة، مما جعلها محط أنظار العالم ومتابعي هذه الرياضة. لم يكن هذا التقدم وليد الصدفة، بل جاء ثمرة لأداء استثنائي قدمته هنا جودة خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة، حيث سطرت تاريخاً جديداً للرياضة المصرية بوصولها إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وذلك بعد انتصارها المثير والمستحق على إحدى أقوى اللاعبات الفرنسيات بنتيجة 11-8 في أشواط حاسمة. ورغم خروجها في مرحلة ربع النهائي أمام المصنفة الأولى عالمياً سون بينغ شا، إلا أن المباراة كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدراتها، حيث أظهرت جودة ندية كبيرة وروحاً قتالية عالية في مواجهة بطلة العالم، وهو ما نال إشادة كبيرة من الخبراء والمحللين الرياضيين الذين تنبأوا لها بمستقبل باهر في هذه الرياضة العالمية. وعقب الإعلان عن هذا التصنيف العالمي المرموق، عبرت اللاعبة المصرية عن فرحتها الغامرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تدوينة مؤثرة على حسابها الشخصي في فيسبوك، أكدت فيها أن الوصول إلى المركز العشرين عالمياً يعد خطوة محورية في مسيرتها الرياضية نحو تحقيق أحلام أكبر. ووجهت هنا جودة خالص الشكر والامتنان لكل من ساندها في هذه الرحلة الصعبة، من جهاز فني وإداري وعائلتها وجمهور النادي الأهلي، مشددة على أن هذا الإنجاز يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل بجدية أكبر للارتقاء في التصنيف الدولي والمنافسة بقوة على الميداليات الأولمبية والعالمية في المستقبل القريب، لتكون خير سفير للرياضة المصرية والعربية في المحافل الدولية الكبرى، متمسكة بطموحها الذي لا يعرف المستحيل





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مأساة في مدرسة بتركيا: طالب يقتل 4 ويصيب 20 بسلاح أحضره معهشهدت ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا حادث إطلاق نار مأساوي داخل مدرسة ابتدائية، حيث أحضر أحد الطلاب سلاحًا وأطلق النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 تلاميذ ومعلم، وإصابة 20 آخرين. فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث الذي هز البلاد وأثار مطالبات بتشديد الأمن المدرسي.

Read more »

أوربان: هنغاريا لن توافق على القرض الأوروبي لأوكرانيا حتى يستأنف ضخ خط 'دروجبا'قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ بودابست بأن أوكرانيا مستعدة لاستئناف ضخ النفط من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا في 20 أبريل.

Read more »

وكالة: مرور أكثر من 20 سفينة عبر مضيق هرمز يوم السبتأظهرت بيانات صادرة عن ​شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري أن أكثر من ‌20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، وهو أعلى عدد من السفن يعبر الممر المائي منذ الأول من ​مارس.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 20 أبريل 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 20 أبريل 2026 | Anadolu

Read more »

سوريا.. العثور على جثمان طفل سقط في نهر قويق بحلب بعد 20 ساعة من البحثتمكنت فرق الدفاع المدني السوري من العثور على جثمان الطفل الذي سقط في مجرى نهر قويق بمدينة حلب، وذلك بعد عملية بحث استمرت نحو 20 ساعة.

Read more »

المصرية هنا جودة تصنع التاريخ في تنس الطاولة العالميحققت اللاعبة المصرية هنا جودة إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرتها المتصاعدة بعدما دخلت قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم في تنس الطاولة، وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

Read more »