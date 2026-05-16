إنجازات قطرية استثنائية في راليات الشرق الأوسط وتتويج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

تقرير رياضي مفصل يتناول هيمنة البطل القطري ناصر العطية على رالي الأردن للمرة الثامنة عشرة، مع تحليل لنتائج نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي والتحولات الفنية في النادي اللندني.

واصل البطل القطري القدير ناصر صالح العطية كتابة التاريخ في سجلات رياضة المحركات، حيث حقق إنجازاً جديداً ومبهراً بتتويجه بلقب رالي الأردن لعام 2026 للمرة الثامنة عشرة في مسيرته الحافلة، ليؤكد بذلك هيمنته المطلقة والكاملة على المنافسات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد ظهر العطية بمستوى من الثبات والسرعة الفائقة برفقة ملاحه الإسباني الخبير كانديدو كاريرا، حيث تمكنا من فرض سيطرتهما على كافة مجريات السباق منذ اللحظات الأولى. وخلف مقود سيارة سكودا فابيا آر إس رالي 2، استطاع العطية أن يحقق ما يشبه المعجزة الرياضية بفوزه بجميع المراحل الخاصة الاثنتي عشرة التي أقيمت في التضاريس الصعبة والمتنوعة بين منطقتي البحر الميت ووادي الأردن، وهو إنجاز تاريخي لم يسبق له مثيل إلا في نسخة عام 2016، مما يعكس مدى التناغم بين السائق وملاحه والجاهزية الفنية العالية للسيارة.

وأنهى البطل القطري الرالي بزمن إجمالي قدره ساعتان و14 دقيقة و1.26 ثانية، متفوقاً بفارق مريح وصل إلى 3 دقائق و53.7 ثانية عن منافسه العماني عبد الله الرواحي الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء السعودي حمزة بخشاب في المركز الثالث برفقة الملاح الآيرلندي لوركان مور. وبهذا الانتصار، يرفع العطية رصيده من الانتصارات في بطولة الشرق الأوسط للراليات إلى 92 فوزاً، وهو رقم قياسي يرسخ مكانته كأحد أعظم السائقين في تاريخ هذه الرياضة، ويعزز صدارته للمنافسة على لقب البطولة للموسم الحالي.

وفي تصريحاته عقب التتويج، أعرب العطية عن سعادته البالغة، مشيراً إلى أن هذا الفوز هو ثمرة عمل فني دؤوب وتحضيرات مكثفة، مؤكداً أن السرعة التي حققها هذا العام كانت مفاجئة ومتميزة مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على تطور الأداء الفني للفريق. ولم يقتصر الحضور القطري في الرالي على ناصر العطية فحسب، بل شهدت المنافسات مشاركة متميزة من سائقين قطريين آخرين أظهروا إصراراً كبيراً في مواجهة التحديات الميكانيكية.

فقد تمكن ناصر خليفة العطية وملاحه اللبناني زياد شهاب من إظهار روح قتالية عالية بعدما واجها مشكلات فنية معقدة في نظام المكابح خلال اليوم الأول من الرالي، إلا أنهما نجحا في تجاوز هذه العقبات لينهيا السباق في المركز الثامن بالترتيب العام على متن سيارة فورد فييستا رالي 2، مما يبقي آمالهما قائمة في المنافسة على صدارة بطولة الماسترز. وفي سياق متصل، شارك الثنائي القطري محمد المري وراشد المهندي في فئة رالي 4 باستخدام سيارات بيجو 208 تحت إشراف الاتحاد القطري للراليات، ورغم انطلاقتهما القوية والمبشرة في المراحل الأولى، إلا أن الأعطال الميكانيكية المفاجئة حالت دون إكمال السباق، وهو أمر وارد في مثل هذه الرياضات التي تتطلب دقة تقنية متناهية.

ومن المنتظر أن تتوجه الأنظار في المرحلة المقبلة نحو لبنان، حيث ستستأنف بطولة الشرق الأوسط للراليات منافساتها في الجولة القادمة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، وسط توقعات بمنافسات شرسة يسعى من خلالها العطية لتعزيز صدارته. وعلى صعيد كرة القدم العالمية، شهدت الملاعب الإنجليزية إثارة كبيرة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي جمعه بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب ويمبلي العريق. وقد تمكن مانشستر سيتي من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة هدف دون رد، ليحقق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة 71، بعد مباراة اتسمت بالندية العالية والتقارب في المستوى. من جانبه، أعرب كالوم مكفارلين، المدير الفني المؤقت لنادي تشيلسي، عن فخره الشديد بالأداء الذي قدمه لاعبوه، واصفاً المباراة بأنها كانت متكافئة للغاية، ومشيراً إلى أن لحظة تألق واحدة هي التي حسمت النتيجة.

كما انتقد مكفارلين بعض القرارات التحكيمية، خاصة فيما يتعلق بحرمان فريقه من ركلة جزاء واضحة لصالح اللاعب جوريل هاتو، معتبراً أن الحظ لم يحالف تشيلسي في هذا اللقاء. وفي المقابل، أعرب جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بالفوز، لكنه أكد أن جدول المباريات المزدحم لا يترك مجالاً طويلاً للاحتفالات.

وببهذا الفوز، يواصل مانشستر سيتي تفوقه الساحق على تشيلسي، حيث حقق 11 انتصاراً و3 تعادلات في آخر 14 مواجهة بينهما، في حين فشل تشيلسي في تحقيق أي انتصار على منافسه منذ عام 2021. وفي خطوة استراتيجية للمستقبل، أعلن نادي تشيلسي عن توصله لاتفاق كامل مع المدرب الإسباني القدير تشابي ألونسو لتولي القيادة الفنية للفريق، في محاولة لبدء مرحلة جديدة من التطوير الفني والعودة إلى منصات التتويج الكبرى، وهو ما يمنح جماهير النادي اللندني أملاً كبيراً في تغيير المسار الحالي للفريق





