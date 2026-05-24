إنجاز علمي لافت للمملكة العربية السعودية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2026 بكوريا الجنوبية

المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز دولية في مدينة بوسان الكورية، ليرفع رصيد المملكة إلى 27 جائزة دولية منذ عام 2012، في إطار شراكة استراتيجية بين موهبة ووزارة التعليم.

شهدت مدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية حدثاً علمياً استثنائياً تمثل في انعقاد النسخة السادسة والعشرين من أولمبياد الفيزياء الآسيوي (APhO 2026) في الفترة الممتدة من السابع عشر وحتى الخامس والعشرين من شهر مايو لعام 2026.

وقد تكللت مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي المرموق بتحقيق إنجاز جديد ومتميز، حيث نجح المنتخب السعودي للفيزياء في حصد خمس جوائز دولية، مما يؤكد التفوق العلمي المتصاعد للشباب السعودي على الساحة الإقليمية والعالمية. وقد شهدت هذه الدورة منافسة شديدة جداً، حيث شارك فيها نحو 209 طلاب وطالبات من نخبة الموهوبين الذين يمثلون 27 دولة مختلفة، تنافسوا جميعاً في مجالات الفيزياء المتقدمة لإثبات جدارتهم وقدراتهم التحليلية في واحدة من أصعب المسابقات العلمية للطلاب.

وجاءت هذه الجوائز ثمرة لجهود متميزة بذلها طلاب المملكة الذين أثبتوا كفاءة عالية في التعامل مع التحديات العلمية المعقدة. حيث حصل كل من الطالب حسين حبيب الصالح من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والطالب رضا سالم الخميس من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، والطالب محمد عبدالرحمن العرفج من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والطالب محمد محمود الرمل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الطالب ناصر هشام الشائع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على خمس شهادات تقدير دولية.

ويعكس هذا التنوع الجغرافي في مناطق الفائزين شمولية برامج رعاية الموهوبين وانتشارها في مختلف أنحاء المملكة، مما يساهم في خلق بيئة تنافسية محفزة للطلاب في كافة المناطق التعليمية، ويدفعهم نحو التميز والبحث عن آفاق معرفية جديدة تتجاوز الحدود التقليدية للتعليم. وبهذا الإنجاز الجديد، يرتفع إجمالي رصيد المملكة العربية السعودية في تاريخ مشاركاتها في أولمبياد الفيزياء الآسيوي إلى 27 جائزة دولية، وهي موزعة بين 6 ميداليات برونزية و21 شهادة تقدير، وذلك منذ أن بدأت المملكة أولى خطواتها في هذا الأولمبياد في عام 2012.

إن هذا التصاعد المستمر في عدد الجوائز لا يأتي بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مؤسسي منظم وشراكة إستراتيجية وثيقة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير كل السبل الممكنة لدعم الطلاب المتميزين وتطوير مهاراتهم في العلوم الأساسية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي رائد عالمياً في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للتنمية.

ولم يكن هذا النجاح وليد اللحظة، بل سبقه رحلة تأهيلية علمية شاقة وطويلة خاضها الطلاب ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية. تضمنت هذه الرحلة مراحل متعددة من التدريب المكثف الذي شمل الجوانب النظرية والعملية على حد سواء، حيث تم تدريسهم مفاهيم فيزيائية متقدمة تتجاوز المناهج الدراسية التقليدية بكثير. كما خضع الطلاب لمعسكرات تأهيلية مكثفة، بعضها كان داخلياً في المملكة والبعض الآخر خارجياً في مراكز علمية عالمية مرموقة، بالإضافة إلى سلسلة من اختبارات الترشيح المتتابعة والصارمة.

كانت هذه العملية تهدف في مقامها الأول إلى رفع جاهزية الطلاب الذهنية والعلمية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الاختبارات الدولية ذات المستوى العالي، وتمكينهم من تمثيل المملكة بصورة مشرفة تعكس التطور التعليمي والتقني الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة. وبالنظر إلى تاريخ أولمبياد الفيزياء الآسيوي، نجد أنه انطلق في نسخته الأولى عام 1999 في دولة إندونيسيا، ومنذ ذلك الحين تحول إلى واحدة من أهم المسابقات العلمية السنوية الموجهة لطلبة التعليم العام الموهوبين في مادة الفيزياء.

وتمثل هذه المسابقة منصة إقليمية ودولية لاكتشاف المواهب العلمية الفذة، وتعزيز سبل التبادل المعرفي والثقافي بين الطلاب من مختلف الجنسيات. وتعتمد المسابقة في تقييمها على اختبارات نظرية وعملية دقيقة للغاية، تقيس مهارات التفكير النقدي، والقدرة على التحليل العلمي العميق، وسرعة البديهة في حل المشكلات الفيزيائية المعقدة التي تتطلب دمجاً دقيقاً بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي المبتكر. وفي ختام هذا المشهد المشرق، تبرز مؤسسة موهبة كجهة رائدة عالمياً في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين.

إذ تعمل المؤسسة وفق إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديد المواهب في مراحل مبكرة وتنميتها في المجالات العلمية التي تمثل أولوية وطنية للمملكة. ومن خلال هذه الجهود الدؤوبة، تسعى موهبة إلى تحويل الطاقات الشابة إلى كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع السعودي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتميز العلمي والبحث التطبيقي الذي يخدم البشرية





