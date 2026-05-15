إنجاز زراعي إسرائيلي: تطوير بذور قنب طبي تضاعف الإنتاج عشرات المرات

نجحت شركة RCK الإسرائيلية في تطوير سلالات هجينة من القنب الطبي تزيد الإنتاجية بنحو 17.5 ضعفاً وتقلل النفايات، متجاوزة تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

حققت شركة RCK الإسرائيلية المتخصصة في مجال الزراعة الحيوية طفرة علمية وتقنية كبرى في قطاع إنتاج القنب الطبي ، حيث تمكنت من تطوير بذور هجينة متطورة للغاية تهدف إلى زيادة المحصول الزراعي بمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 20 ضعفاً مقارنة بالسلالات التقليدية.

وقد أظهرت النتائج العملية أن هذا التطور أدى فعلياً إلى زيادة الإنتاج بمقدار 17.5 ضعفاً، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في اقتصاديات زراعة القنب الطبي على المستويين المحلي والإقليمي. هذا الإنجاز يضع الشركة ضمن مجموعة حصرية جداً تضم أربع شركات فقط على مستوى العالم استطاعت الوصول إلى هذه النتائج التقنية المعقدة.

وتقف وراء هذا الابتكار الدكتورة سيليت لازاري، كبيرة علماء الشركة، والتي استطاعت من خلال خبرتها العلمية العميقة في كيبوتس سعد قرب غزة أن تقود الفريق البحثي نحو ابتكار ما يسمى بالقنب التوربيني، وهو نظام يعتمد على تهجين سلالتين مختلفتين لإنتاج بذور فائقة الجودة والإنتاجية. ولم يتوقف هذا النجاح عند زيادة كمية الإنتاج فحسب، بل امتد ليشمل تحسين كفاءة العمليات التصنيعية بشكل كبير، حيث ساهمت التقنية الجديدة في خفض نسبة النفايات والمواد المهدورة بنحو 70%، مما انعكس بشكل مباشر وإيجابي على ربحية الشركة التي تتخذ من كيبوتس روحاما مقراً لها.

وأكدت الدكتورة لازاري أن الطريق نحو هذا الاكتشاف لم يكن مفروشاً بالورود، حيث استغرق العمل البحثي المكثف سبع سنوات من التجارب والخطأ، خاصة وأن جينوم نبات القنب يتميز بتعقيد شديد يختلف تماماً عن المحاصيل الصناعية الشائعة مثل الطماطم أو الفلفل. وأشارت إلى أن المجتمع العلمي في البداية شكك في إمكانية إنتاج بذور هجينة من القنب، واعتبروا الأمر مستحيلاً، إلا أن إصرار الفريق البحثي أدى إلى إعادة اختراع العملية الإنتاجية من الصفر، وصولاً إلى تأسيس نظام إنتاج تجاري متكامل يسمح الآن بشحن هذه البذور إلى عملاء في مختلف أنحاء العالم، بل إن إحدى الشركات العالمية المنافسة قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة RCK لتصنيع البذور لصالحها.

من الناحية الشخصية والمهنية، بدأت رحلة الدكتورة لازاري بشغف علمي تحول إلى رسالة إنسانية بعدما رأت الأثر الإيجابي للقنب الطبي على صحة والدتها، مما دفعها للتخصص في هذا المجال والانضمام إلى مشتل في كيبوتس سعد قبل إكمال دراساتها العليا. وبعد حصولها على درجة الدكتوراه، أسست القسم العلمي في شركة RCK لدمج البحث الأكاديمي بالتطبيق الميداني.

إلا أن هذا المسار المهني واجه تحدياً وجودياً عقب أحداث السابع من أكتوبر، حيث تعرضت الشركة لظروف قاسية شملت إجلاء الموظفين واستدعاء العديد منهم للخدمة في الاحتياط العسكري. وفي تلك الفترة الحرجة، تراجعت القوة العاملة في الشركة إلى نحو 30% فقط من إجمالي طاقمها، مما هدد بتوقف العمليات البحثية والزراعية.

ولكن بفضل تشكيل فريق طوارئ وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووحدة القنب الطبي، تمكنت الشركة من الصمود والاستمرار في العمل كمشتل للتصدير، رغم الضغوط المالية الخانقة وإلغاء بعض العقود الدولية وصعوبة جذب رؤوس الأموال الاستثمارية في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني. وعلى صعيد أوسع، يأتي هذا الابتكار في وقت تواجه فيه صناعة القنب الطبي في إسرائيل تحديات لوجستية ومساحية كبيرة، حيث تشير بيانات وزارة الزراعة والأمن الغذائي إلى أن المساحات المخصصة لهذه الزراعة محدودة جداً ولا تتجاوز 350 دونماً، يديرها عدد قليل من المزارعين يبلغ 33 مزارعاً فقط.

وأمام هذا النقص في الأراضي والعمالة، والطلب المتزايد على القنب الطبي، اضطرت السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الشرطة ووزارات الصحة والزراعة والأمن القومي، إلى الموافقة لأول مرة على استقدام عمال أجانب للعمل في هذه المزارع لضمان استمرارية الإنتاج. إن تقنية شركة RCK لا تساهم فقط في زيادة الكمية، بل تضمن إنتاجاً أكثر تجانساً واستقراراً، مما يساعد القطاع على تلبية الطلب المتزايد وتحسين الجودة العامة للمنتجات الطبية، وهو ما يمثل طوق نجاة للصناعة في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة





