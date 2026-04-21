إنجاز أبها التاريخي في الصعود وتدريبات مكثفة للهلال استعداداً لاستئناف الدوري

تغطية شاملة لنتائج نادي أبها وتأهله المستحق لدوري المحترفين السعودي، بالإضافة إلى استعراض تحضيرات نادي الهلال عبر مبارياته الودية لضمان جاهزيته في الدوري.

شهدت الساحة الرياضية السعودية خلال الساعات الماضية أحداثاً بارزة تصدرت المشهد الكروي، حيث بدأت بتدريبات مكثفة لفريق الهلال الذي يسعى للحفاظ على جاهزيته البدنية والذهنية.

وفي هذا الإطار، خاض الزعيم مواجهة ودية أمام فريق الفيحاء انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في معقله الرسمي. تأتي هذه المباراة بطلب من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي بهدف معالجة الفراغ الزمني الطويل قبل استئناف مواجهات دوري روشن للمحترفين، خاصة بعد الخروج المبكر للفريق من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل أهداف اللقاء اللاعب الفرنسي سايمون بوابري وناصر الدوسري، حيث يسعى الفريق حالياً لتركيز جهوده الكاملة على ملاحقة المتصدر النصر في جدول ترتيب الدوري، مع وجود مباراة مؤجلة تمنح الفريق فرصة لتقليص الفارق النقطي في قادم الجولات.

على صعيد آخر، عاشت مدينة أبها ليلة تاريخية واحتفالات صاخبة عقب تأكيد صعود الفريق الأول لكرة القدم رسمياً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. هذا الإنجاز جاء ثمرة فوز ثمين ومستحق على فريق الطائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أظهر لاعبو أبها روحاً قتالية عالية منذ بداية المباراة بفضل هدفي حمود الشمري.

وقد عبر رئيس النادي سعد الأحمري عن فخره العميق بهذا الصعود، مشيداً بالدعم الكبير من الأمير تركي بن طلال وبالعمل الجماعي المنظم الذي ساد أروقة النادي منذ بداية الموسم، مؤكداً أن الصعود هو نتاج استقرار إداري وفني وتكاتف الجميع داخل المنظومة الرياضية.

لم يتوقف العمل في أروقة نادي أبها عند لحظة الاحتفال بالصعود، بل بدأت الإدارة منذ اللحظات الأولى في وضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث يهدف النادي إلى إبرام تعاقدات نوعية لتدعيم صفوف الفريق بما يتناسب مع قوة وتنافسية دوري المحترفين.

من جانبه، أعرب هداف الفريق سيلا سو عن فخره بكونه جزءاً من هذه العائلة الكروية، مشيراً إلى أن روح التناغم والترابط الأسري كانت السر الكامن خلف تصدر دوري يلو منذ الجولة التاسعة وحتى ضمان التأهل.

وبينما تتجه الأنظار محلياً نحو هذه التطورات، تستمر الحركة الرياضية العالمية، حيث تابعت الجماهير عودة التوازن لنادي أتلتيك بلباو الإسباني، بالإضافة إلى بعض التصريحات الفنية حول تطور أداء الفرق في الدوريات الإقليمية، مما يضفي صبغة حماسية ومكثفة على المشهد الرياضي العام في الفترة الراهنة.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهلال، أبها، دوري روشن، كرة القدم، الرياضة السعود

United States Latest News, United States Headlines