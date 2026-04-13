إنتر ميلان يقلب الطاولة على كومو ويفوز بريمونتادا مثيرة في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا مثيرًا على كومو في مباراة مجنونة بالدوري الإيطالي، بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-3، معززًا صدارته للدوري.

حقق فريق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه كومو في الدوري الإيطالي ل كرة القدم ، في مباراة شهدت تقلبات درامية، حيث حول إنتر ميلان تأخره إلى فوز ثمين برباعية مقابل ثلاثة أهداف، الأحد، على ملعب جوزيبي سينيغاليا في الجولة الـ32.

المباراة كانت مليئة بالإثارة والندية، وشهدت تحولات في النتيجة، مما أمتع الجماهير الحاضرة والمتابعة عبر الشاشات. بدأ كومو المباراة بقوة، وسيطر على مجريات الشوط الأول، ونجح في التقدم بهدفين نظيفين، مما أثار حماس جماهيره وأدخل بعض القلق في صفوف جماهير إنتر ميلان.

ومع ذلك، لم يستسلم إنتر ميلان، وعاد بقوة في الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على كومو ويسجل أربعة أهداف، محققا بذلك فوزا مهما يعزز موقعه في صدارة الدوري. المباراة كانت بمثابة درس في كرة القدم، حيث أظهر إنتر ميلان قدرة كبيرة على العودة في النتيجة، والقتال حتى اللحظات الأخيرة. كما أظهرت المباراة أهمية التركيز العالي وعدم الاستسلام، حتى في أصعب الظروف.

هذه النتيجة تعكس مدى التنافسية في الدوري الإيطالي، وتبرز قدرة الفرق على تقديم عروض قوية ومثيرة. بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، موسعا الفارق إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب أمام نابولي الوصيف، ليعزز آماله في التتويج بلقب الدوري قبل 6 جولات من ختام البطولة.

الفوز يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم في المباريات المتبقية. كما أن توسيع الفارق مع أقرب المنافسين يمنحهم ميزة إضافية في سباق اللقب، ويخفف الضغط عليهم بعض الشيء. من جهة أخرى، تلقى كومو خسارته الأولى بعد 7 مباريات متتالية (5 انتصارات وتعادلان)، ليتجمد رصيده عند 58 نقطة، ويتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الرابع.

على الرغم من الخسارة، قدم كومو أداءً مميزًا، وأظهر أنه فريق قوي وقادر على المنافسة. الخسارة قد تكون بمثابة درس للفريق، وتعطيهم الحافز لتحسين أدائهم في المباريات القادمة، والعودة إلى سكة الانتصارات. المباراة أظهرت أن كومو يمتلك لاعبين موهوبين، ولديهم القدرة على تقديم مستويات عالية، وأنهم قادرون على تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

بدت المباراة وكأنها تسير في اتجاه فوز كومو بعد أن تقدم بهدفين دون مقابل عبر أليكس فالي غوميز والأرجنتيني نيكو باز في الدقيقتين 36 و45. لكن الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول شهدت هدف تقليص الفارق للإنتر عبر الفرنسي ماركوس تورام، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عاد تورام ليوقع على هدف التعادل في الدقيقة 49 مستفيدا من ارتباك دفاعي ليسدد كرة من مسافة بعيدة فوق جان بوتيز، حارس مرمى كومو، المتقدم خارج منطقة الجزاء. ثم منح الهولندي دينزل دومفريس التقدم للضيوف لأول مرة في المباراة بعدما حول برأسه ركلة حرة نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو، في الدقيقة 58، قبل أن يعود دومفريس مجددا ليسجل الهدف الرابع للإنتر والشخصي الثاني له في الدقيقة 72.

وأشعل كومو الدقائق الأخيرة عندما ارتكب أنجي-يوان بوني خطأ ضد نيكو باز، على حدود المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سجل منها لوكاس دي كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 89. المباراة شهدت تألقًا ملحوظًا من لاعبي إنتر ميلان، وعلى رأسهم ماركوس تورام ودينزل دومفريس، اللذان سجلا هدفين لكل منهما. كما شهدت المباراة أداءً جيدًا من لاعبي كومو، وعلى رأسهم نيكو باز، الذي سجل هدفًا وأحدث الكثير من الإزعاج لدفاع إنتر ميلان.





إنتر ميلان كومو الدوري الإيطالي ريمونتادا كرة القدم

