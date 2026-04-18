إنتر ميلان يقترب من استعادة لقب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي على لاتسيو

فوز نابولي على لاتسيو بنتيجة 2-0 يمنح إنتر ميلان فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري الإيطالي، مع اتساع الفارق إلى 12 نقطة. تأتي هذه النتيجة لتنهي آمال نابولي في الدفاع عن لقبه، بينما يواصل إنتر ميلان مسيرته نحو استعادة الصدارة.

بات إنتر ميلان على بعد خطوة واحدة من استعادة لقب الدوري الإيطالي ل كرة القدم ، وذلك بعد فوز غريمه نابولي على أرضه أمام لاتسيو بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت يوم السبت ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة. هذه النتيجة الهامة لفريق نابولي ، على الرغم من أنها لم تكن ما كان يتمناه بالنظر إلى المنافسة المباشرة، إلا أنها قدمت هدية كبيرة ل إنتر ميلان ، الذي بات يتصدر الترتيب بفارق مريح.

لقد تجمَّد رصيد نابولي عند 66 نقطة في المركز الثاني، مما وسَّع الفجوة بينه وبين إنتر ميلان المتصدر إلى 12 نقطة، في حين حقق إنتر ميلان فوزًا على كالياري بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها. تُنهي هذه الخسارة آمال نابولي في الحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي بشكل كبير، وتفتح الباب أمام إنتر ميلان لحسم اللقب رسميًا في الجولات القادمة.

ففي حال تعثر نابولي أو خسارته في مباراته القادمة أمام كريمونيزي، مع فوز إنتر ميلان على تورينو، سيضمن النيراتزوري استعادة درع الدوري الإيطالي. على الجانب الآخر، استفاد لاتسيو من هذه المواجهة ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

ورغم هذا التقدم، لا يزال الفريق يبتعد بفارق عشر نقاط عن غريمه التقليدي وجاره في العاصمة، روما، الذي يحتل المركز السادس، وهو آخر المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل. هذا الموسم شهد تحولات كبيرة في الدوري الإيطالي، حيث يواصل إنتر ميلان تقدُّمه بثبات نحو اللقب، بينما يعاني نابولي من تراجع في مستواه، مما يفتح الباب لمنافسات شرسة على المراكز الأوروبية.

يُذكر أن كرة القدم الإيطالية تعيش فترة صعبة بشكل عام، مع خروج أنديتها من المسابقات الأوروبية، مما يزيد من الضغط على الأندية والمدربين لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري المحلي. استمرار أداء إنتر ميلان القوي، بالإضافة إلى تعثر منافسيه، يجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب هذا الموسم.

التحدي الآن يكمن في قدرة نابولي على استعادة توازنه في المباريات المتبقية، ومحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، بينما يسعى لاتسيو للحفاظ على مركزه التاسع أو تحسينه. ويبدو أن سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا سيبقى محتدمًا حتى الأمتار الأخيرة، مع وجود العديد من الفرق التي تتنافس على المراكز المتقدمة.

نتائج الجولات القادمة ستحمل في طياتها العديد من المفاجآت، والكرة الإيطالية تتطلع إلى خاتمة مثيرة للموسم. في سياق منفصل، يستمر الحديث حول مستقبل بعض المدربين في إيطاليا، حيث أكد ماسيميليانو أليغري، مدرب ميلان، تمسكه بمشروعه الحالي مع النادي، نافيًا الشائعات التي ربطته بتولي تدريب منتخب إيطاليا.

كما أعلن يوفنتوس، رابع ترتيب الدوري، عن تمديد عقد لاعبه مانويل لوكاتيلي حتى عام 2030. هذه التطورات تشير إلى استقرار نسبي في بعض الأندية، بينما تستمر التكهنات في أماكن أخرى. على صعيد آخر، تراجعت آمال فريق أولمبيك مرسيليا في التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام لوريان بنتيجة 2-0 في الدوري الفرنسي.

هذه الخسارة، وهي الثالثة في آخر أربع جولات، أبقت مرسيليا في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، مع تهديد بفقدان المركز السادس في حال فوز أندية أخرى. في المقابل، رفع لوريان رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع. تُظهر هذه النتائج أن المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى تزداد شراسة، وأن تحقيق الأهداف يتطلب أداءً ثابتًا ومستمرًا على مدار الموسم.

الفرق التي تسعى للتأهل إلى المسابقات الأوروبية تواجه تحديات كبيرة، ويتعين عليها تقديم أفضل ما لديها في المباريات القادمة.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري الإيطالي إنتر ميلان نابولي لاتسيو كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

