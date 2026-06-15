إمساك ترامب بالاتفاق النووي مع إيران: إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى السلام

تفاصيل الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة وإيران لتحرير مضيق هرمز وتنفيذ تفتيشات نووية سرية، مع توقعات بوقف الحرب على جميع الجبهات.

في انطلاقة غير متوقعة للأحداث السياسية في الساحة الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي الذي تم انتخابه مؤخراً، دونالد ترامب ، في بيان صحفي صدر اليوم في واشنطن، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب مع إيران ، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز البارز، وهو ما سيؤدي إلى رفع الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة على البحر الأحمر.

وفي خضم هذا الإعلان، أكد الرئيس أن الولايات المتحدة ليس لديها حاجة ملحة للعودة إلى استيراد المواد النووية إلى إيران، مع توجيه تأكيد بأن أي إخراج للمواد في المستقبل يعد بمثابة خطوة مستقبلية محتملة وليست حتمية. كما أوضح أن هناك ستُجرى عمليات تفتيش صارمة على المنشآت النووية الملكية في إيران، لكن تفاصيل هذه العمليات تحت الإعداد، وستبقى الأوضاع في صلبها حتى تحقيق الالتزام الكامل للجهتين.

ما يضيف طبقة من التحديات هو أن الاتفاق ينص على عدم منح إيران أي أموال نقدية مباشرة، مع احتمال رفع بعض العقوبات المعنية في إطار تجديدات النظام الدولي. حدد الرئيس بأن الصراع العسكري على جميع الجبهات، خاصة على ساحة لبنان، سينتهي





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