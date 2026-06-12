إمام وخطيب المسجد الحرام يدعوان إلى تقوى الله والاعتدال بين الدنيا والآخرة

في خطبة الجمعة، حث الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي على تقوى الله وإدراك حقيقة الحياة الدنيا، موضحًا أن الزهد لا يعني الانقطاع عن العمل بل التوازن بين العبادة والعيش الحلال. كما دعا الشيخ حسين آل الشيخ إلى استلهام دروس الهجرة النبوية في بناء الفرد والمجتمع.

أوضح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي في خطبة الجمعة اليوم أن ال تقوى هي المفتاح الذي يضع بين الإنسان وبين الباطل حداً واضحاً، ويمنحه القدرة على تحقيق ما يبتغيه من خير.

واستند في ذلك إلى آيات قرآنية توضح أن الدنيا ما هي إلا لعِبٌ وزينة، وأنها سريعة الزوال ولا تدوم. فحذر من الانغماس في شهوات هذه الحياة التي تلاقي الأجساد بالضياع والفساد، ومدح من يوازن بين متطلبات الدنيا والآخرة، حيث لا يتهاون في العبادة ولا يغفل عن حقوق العباد والعمل الصالح.

وبعد ذلك، شدد على أن الذم الموجه إلى الدنيا في النصوص الشرعية ليس إدانةً للخلق أو للزمان، بل هو نقدٌ لسلوك الإنسان السيء فيها، وأن الزهد لا يعني الانقطاع عن العمل بل توجيه الجهد إلى ما يرضي الله داخل حدود الشريعة. وأشار إلى أن الزهد الحقيقي يدفع المؤمن إلى الإصلاح، إلى نشر التوحيد والإيمان، وإلى مكافحة الشرك والفساد، مؤكدًا أن المسلمين مأمورون بإعمار الأرض واستغلال نعم الرزق الحلال دون إسراف أو تبذير.

ثم انتقل إلى توجيهاته حول سلوك المسلمين في ظل الهجرة النبوية الشريفة، داعيًا إلى استحضار دروسها في بناء الفرد والمجتمع. وألقى الضوء على أهمية تمسك الأمة بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهداً بقول الله تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي) مؤكدًا أن اتباع هذا المنهج هو السبيل لتجاوز الأزمات وتجاوز التحديات.

شدد الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، خبير المسجد النبوي، على ضرورة استلهام العبر من هجرة النبي، من المصاعب والابتلاءات التي تحملتها، وكيفية تحويلها إلى دروس عملية في الصمود والإيمان. وأوضح أن هذا النماذج التاريخية يجب أن تكون نبراسًا يُرشد الأمة إلى حلول ناجحة لمشكلاتها، مستندة إلى الفهم العميق للوحي القرآني والسنّة النبوية.

واختتم الخطبتان برسالة توجيهية تحث على النظر إلى مرور الأيام والشهور كأعظم المواعظ لأصحاب الفهم، فالإنسان لا يستطيع أن يفرح بالدنيا عندما تدمر أيامه وشهورها وسنواته، بل يجب أن يدرك أن الحياة مَدارٌ محدود، وأن السعي إلى رضا الله هو الغاية السامية. فالمؤمن يتوازن بين اهتمامه بالدنيا والعمل فيها ضمن حدود الشرع، وبين استحضاره للآخرة وتعزيز إيمانه، ليكون بذلك قد أسس لبناء مجتمع متكامل يحقق مصالح الدين والدنيا معاً





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