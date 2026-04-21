إمام أوغلو يرسم خارطة طريق المعارضة التركية من داخل سجنه ويدفع بيافاش للواجهة

تتصاعد وتيرة التطورات داخل أروقة المعارضة التركية بشكل لافت، حيث كشفت تسريبات إعلامية حديثة أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد حسم موقفه السياسي تجاه الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك من خلال اتصالات أجراها من داخل مقر احتجازه. ووفقاً لما نقلته قنوات تركية، فقد أبلغ إمام أوغلو قيادات حزبه وشركاءه في المعارضة بضرورة الالتفاف حول منصور يافاش ، رئيس بلدية أنقرة، كخيار أمثل للمرحلة القادمة.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية مباشرة تهدف إلى قطع الطريق على طموحات أخرى داخل الحزب، وتحديداً تجاه أوزغور أوزيل، في محاولة استراتيجية لمنع حدوث انقسامات داخلية قد تضعف موقف المعارضة أمام السلطة الحالية. وتأتي هذه التطورات في وقت يخضع فيه إمام أوغلو لمحاكمة تاريخية بدأت في مارس 2026 أمام محكمة سيليفري، حيث يواجه ملفاً قضائياً ضخماً يضم مئات المتهمين بتهم تصل إلى الفساد والاختلاس والتجسس، وسط تحذيرات من احتمال صدور أحكام قضائية قاسية قد تنهي مسيرته السياسية. وفي المقابل، صعد منصور يافاش من خطابه السياسي، محذراً من أن الحملة الممنهجة ضد رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري لا تستهدف الأشخاص فحسب، بل تمثل محاولة لتقويض الإرادة الشعبية وزعزعة الاستقرار الديمقراطي في تركيا. وقد دعا يافاش قيادة الحزب إلى اتخاذ قرارات جماعية حاسمة لمواجهة هذه الضغوط، خاصة بعد ورود رسائل تهديد رقمية استهدفت عدداً من مسؤولي المعارضة، مما يعكس حالة الاحتقان السياسي الكبيرة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. على الصعيد الداخلي، أثارت هذه التسريبات حالة من التفاعل الواسع والجدل في وسائل الإعلام التركية، حيث وصفتها بعض المصادر بأنها عملية إعادة هندسة للمشهد المعارض من داخل السجن. وتشير التقارير إلى أن إمام أوغلو لا يكتفي بالجانب التنظيمي، بل يسعى لضمان توسيع دائرة التحالفات حول يافاش ليشمل أطرافاً سياسية أخرى خارج إطار الحزب. ورغم الصمت الرسمي من جانب أوزغور أوزيل تجاه هذه الأنباء، إلا أن التحركات الميدانية توحي بأن المعارضة التركية تعيش لحظة مفصلية في تاريخها الحديث، حيث يحاول القادة تجاوز الأزمات القضائية والأمنية عبر بناء اصطفاف وطني قوي يهدف إلى حماية مكتسباتهم الانتخابية وتجاوز التحديات التي تفرضها السلطة عبر القضاء، وهو ما يجسد رغبة المعارضة في تحويل الضغوط السياسية إلى وقود لتوحيد صفوفها قبل الانتخابات المصيرية القادمة التي ستحدد مسار الديمقراطية في تركيا لعقود مقبلة





أكرم إمام أوغلو منصور يافاش المعارضة التركية الانتخابات الرئاسية حزب الشعب الجمهوري

