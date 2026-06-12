إمام المسجد النبوي: الهجرة النبوية منهج متكامل لمواجهة التحديات وتحقيق مصالح الدين والدنيا

في خطبة جمعة بالمسجد النبوي، استعرض الشيخ حسين آل الشيخ الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، مؤكدًا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل مقاصد أصيلة تشمل إعلاء كلمة التوحيد وبناء الفرد والمجتمع ودعوة إلى التثبت في نقل أحداث السيرة واستلهام منهجها الهادي في مواجهة أزمات الأمة وتحدياتها.

ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ خطبة الجمعة التي تناولت الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة متخذًا إياها منهجًا متكاملًا في بناء الفرد والمجتمع ومواجهة التحديات وتحقيق مصالح الدين والدنيا.

وقد بدأ الخطبة بالتذكير بأننا في مشارف نهاية عام هجري من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم،手術 على كل مسلم أن يكون دائمًا على تذكّر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستهداء بها. وقداستشهد فضيلته بالآية الكريمة (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) ليؤكد على ضرورة اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم.

وتناولت الخطبة جوانب سيرة النبي العطرة وبخاصة حادثة الهجرة وما اشتملت عليه من مصاعب ومشاق وابتلاءات، مبينًا أن هذه الأحداث تحمل دروسًا عظيمة في جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها في شؤون الدنيا والدين معًا. وأشار إلى أن جميع مراحل السيرة النبوية قامت على إعلان التوحيد ومحاربة الشرك، وأن التوحيد هو الأصل الذي ينبغي أن يُعنى به في كل زمان ومكان. كما أكد على ضرورة تفريد الله سبحانه بالتعظيم والتذلل له وحده، وقطع جميع العلائق التعبدية عن المخلوقات.

ودعا في خطبته الأمة الإسلامية وعلماءها إلى لزوم السنة والاجتماع عليها والتحلي بها قولًا وعملًا، محذرًا من مخالفة طريق السنة النبوية والانحراف إلى اتباع الأهواء والبدع. واختتم فضيلته الخطبة بتأكيد أهمية التثبت فيما ينقل من أحداث السيرة النبوية، مشيرًا إلى أن بعض الروايات الواردة في حادثة الهجرة تشتمل على روايات ضعيفة وغير ثابتة، وداعيًا إلى الرجوع إلى كتب السنة المعتبرة والتحري قبل نشر أو تداول أخبار السيرة.

وقد استمرت الخطبة حوالي الساعة، ونقلت مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الرقمية التابعة للمركز الإعلامي للمدينة المنورة. swee





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