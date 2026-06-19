إمام صومالي: إقامة علاقات بين 'أرض الصومال' وإسرائيل فتح جرحاً في قلوب الصوماليين

أكد الإمام عبد الحي آدم وقوف الشعب الصومالي إلى جانب الفلسطينيين، وأدان بشدة اعتراف إسرائيل بالانفصاليين في 'أرض الصومال' وفتح مكتب تمثيلي في القدس، محذراً من مخططات تهجير الفلسطينيين.

أدان إمام مسجد عمر بن الخطاب في العاصمة الصومال ية مقديشو، الشيخ عبد الحي آدم، بشدة إعلان إقليم 'أرض الصومال ' الانفصالي استقلاله من جانب واحد وإقامته علاقات وثيقة مع إسرائيل ، معتبراً أن هذه الخطوة فتحت جرحاً عميقاً في قلوب الشعب الصومال ي.

وفي تصريح حصري لوكالة الأناضول، أوضح الشيخ آدم أن رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله قام بزيارة إلى إسرائيل والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما افتتح مكتباً تمثيلياً للإقليم في القدس المحتلة، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في الأوساط الصومالية الرسمية والشعبية. وأكد الإمام أن الشعب الصومالي يقف بكل ثقله إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعم قضيته العادلة، مشيراً إلى أن الرجال والنساء في كافة أنحاء الصومال يشاركون بنشاط في جمع التبرعات والمساعدات الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف أن الصوماليين سبق أن قدموا دعماً مالياً للفلسطينيين بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، علماً بأن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ جاء من صوماليين يقيمون في إقليم 'أرض الصومال' نفسه، مما يعكس تناقض موقف الإقليم مع مشاعر أبنائه. وشدد الشيخ آدم على ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني بكل السبل الممكنة، معتبراً أن إقامة علاقات دبلوماسية بين 'أرض الصومال' وإسرائيل تمثل خيانة للقيم الإسلامية والعروبة والتضامن الإفريقي، وقد أثارت استياءً واسعاً لدى قطاعات عريضة من المجتمع الصومالي.

وفي ديسمبر عام 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها الرسمي بهذا الإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو بشدة، وأثار انتقادات حادة على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن 'أرض الصومال' أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظ بأي اعتراف دولي طيلة هذه العقود، وتتصرف ككيان مستقل إدارياً وسياسياً وأمنياً.

ويحذر مراقبون من أن اعتراف إسرائيل بهذا الإقليم قد يفتح الباب أمام مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى هناك، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها حوالي 2.4 مليون فلسطيني بسبب الحرب المدمرة. وبدعم أمريكي مطلق، شنت إسرائيل في الثامن من أكتوبر عام 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين كاملين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير حوالي 90% من البنية التحتية في القطاع.

كما أن قيام إسرائيل عام 1948 تم على أراضٍ فلسطينية اغتصبتها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر مروعة وشردت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني من ديارهم، ولا تزال تل أبيب ترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة. وتواصلت ردود الفعل الغاضبة من قبل منظمات المجتمع المدني الصومالية والشخصيات الدينية والوطنية، معتبرة أن خطوة 'أرض الصومال' تعزز الانقسام في البلاد وتخدم الأجندة الإسرائيلية في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا الشيخ آدم جميع الصوماليين إلى التكاتف والوحدة لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في ضمير الأمة الإسلامية جمعاء





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