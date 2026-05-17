إمارة أبوظبي تؤكد استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة دون وقوع إصابات أو تأثير على السلامة الإشعاعية

إمارة أبوظبي تؤكد استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية ب طائرة مسيرة دون وقوع إصابات أو تأثير على ال سلامة الإشعاعية أكدت إمارة أبوظبي ، اليوم الأحد، استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ب طائرة مسيرة ، دون وقوع إصابات أو حدوث أي تأثير على مستويات ال سلامة الإشعاعية .

وقال مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، إن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، ناجم عن الاستهداف بالمسيّرة دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة دخلت من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات. أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية





