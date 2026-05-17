إمارة أبوظبي تعلن حريق في مولد كهربائي محطة براكة للطاقة النووية دون أي إصابات أو تأثير على السلامة الإشعاعية

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأحد، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقًا.

من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحادث لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع محطات براكة تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد. ولم تعلن إيران أو أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أعلنت عنه أبو ظبي.

