إماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي إيراني لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديد صاروخي إيراني لأول مرة منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، وتم التعامل بنجاح مع ثلاث صواريخ وسقوط أخرى في البحر. كما استهدفت طائرات مسيرة إيرانية ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك في أبوظبي، مما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. أدانت الإمارات الهجوم ووصفته بالإرهابي، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال لن تمر دون رد.

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية ، الاثنين، مع تهديد صاروخي هو الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو شهر. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، في منشور عبر منصة إكس: الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الفجيرة بنشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) جراء استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأدانت الإمارات، في وقت سابق الاثنين، ما وصفته بهجوم إرهابي إيراني استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك النفطية الحكومية في أبوظبي، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن ناقلة أدنوك استهدفت بطائرتين إيرانيتين مسيرتين أثناء عبورها المضيق، لكن لم تسجل أي إصابات. وأكدت أن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا للأمن والنقل البحري في المنطقة، مشددة على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تمر دون رد.

من جانبه، أكد مصدر أمني إماراتي أن القوات المسلحة الإماراتية على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمن الدولة واستقرارها. كما دعت السلطات الإماراتية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة. وفي رد فعل دولي، أدانت الولايات المتحدة الهجوم، مؤكدة دعمها الكامل للأمارات في مواجهة هذه التهديدات. كما عبرت السعودية عن تضامنها الكامل مع الإمارات في مواجهة أي أعمال عدائية تستهدف أمنها واستقرارها.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الهجوم يأتي في سياق التوتر المتزايد بين إيران والدول الخليجية، خاصة بعد توقف المفاوضات النووية بين طهران والقوى العالمية. كما يثير هذا الهجوم تساؤلات حول مدى فعالية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهر. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة المزيد من التوتر في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التصعيد بين إيران والدول الخليجية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة للحد من التصعيد، حيث يقوم مسؤولون أمريكيون بجولات مكوكية بين الدول الخليجية لإيجاد حلول للأزمة. وفي هذا السياق، أكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها واستقرارها.

كما أكدت الإمارات أنها ستواصل دعمها للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. وفي الوقت نفسه، دعت السلطات الإماراتية إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت أن الدولة ستواصل العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

