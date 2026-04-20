إلهام علي تتصدر بطولة مسلسل يجسد تفاصيل قضية خاطفة الدمام المثيرة للجدل

تستعد الفنانة إلهام علي لتجسيد قصة خاطفة الدمام في مسلسل درامي جديد، مما يفتح نقاشات واسعة حول تناول الجرائم الواقعية في الدراما العربية وتأثيرها على المجتمع والضحايا.

تستعد الساحة الفنية السعودية لاستقبال عمل درامي جديد يثير الكثير من الجدل والترقب في آن واحد، حيث تتصدى الفنانة المتألقة إلهام علي لبطولة مسلسل يستعرض تفاصيل القصة الحقيقية لقضية خاطفة الدمام التي هزت المجتمع السعودي في عام 2020.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول جدوى تحويل الجرائم الواقعية المؤلمة إلى أعمال فنية، حيث يرى فريق من النقاد أن هذا النوع من الدراما يعد توثيقًا لحقبة مظلمة ودرسًا للأجيال القادمة، بينما يرى آخرون أنها قد تفتح جروحًا لم تندمل بعد بالنسبة للضحايا وعائلاتهم. ومن جهتها، قدمت الكاتبة علياء الكاظمي دعمًا كبيرًا للفنانة إلهام علي، مؤكدة أن الأخيرة تمتلك الأدوات الفنية والقدرة التمثيلية العالية التي تجعلها قادرة على تجسيد شخصية معقدة ومثيرة للجدل كهذه، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في العمل الذي من المتوقع أن يستقطب نسب مشاهدة قياسية فور عرضه. تعتبر قضية خاطفة الدمام واحدة من أكثر الجرائم تعقيدًا في تاريخ القضاء السعودي الحديث، حيث تورطت امرأة في خطف ثلاثة أطفال رضع في فترات زمنية متباعدة تعود إلى منتصف التسعينات. ونجحت المتهمة طوال أكثر من عقدين في إخفاء هويات الأطفال وتنشئتهم في بيئة معزولة تمامًا، مستغلة ظروفًا اجتماعية واقتصادية معينة لتضليل الجهات الرسمية. ولم تنكشف هذه الخيوط المعقدة إلا في عام 2020، حينما سعت المتهمة لاستخراج أوراق ثبوتية رسمية للأطفال الذين بلغوا سن الرشد، مما أثار شكوك الجهات المعنية وأدى إلى فتح تحقيقات دقيقة وشاملة كشفت عن تزوير نسب الأطفال واختطافهم من المستشفيات بوسائل احتيالية ماكرة. وبعد رحلة قضائية طويلة اتسمت بالحزم، نفذت السلطات السعودية في 22 مايو 2025 حكم القتل تعزيرًا بحق المتهمة وشريكها، مما أسدل الستار على واحدة من أكثر قصص الجريمة رعبًا في الذاكرة الجمعية. إن الانتقال من أروقة المحاكم إلى شاشات التلفزيون يطرح تحديات أخلاقية ومهنية كبيرة أمام صناع هذا العمل. فالفن، كمرآة للمجتمع، مطالب بأن يحافظ على التوازن الدقيق بين الرغبة في التوثيق التاريخي وبين المسؤولية الاجتماعية تجاه الضحايا. ومع اقتراب موعد العرض، تتزايد التساؤلات حول كيفية تناول المسلسل للزوايا النفسية للمختطفين الذين عانوا سنوات من ضياع الهوية، وكيف سيتم تصوير معاناة الأسر الحقيقية التي فقدت أبناءها في تلك الحقبة. إن اختيار إلهام علي لهذا الدور يضعه في دائرة الضوء، حيث ينتظر الجمهور أداءً يتجاوز المحاكاة السطحية ليصل إلى جوهر الألم الإنساني. ورغم حالة الترقب، يظل السؤال قائمًا: هل يمكن للدراما أن تكون وسيلة للعدالة الاجتماعية، أم أنها ستبقى مجرد وسيلة ترفيه تقتات على مآسي الآخرين؟ في النهاية، ستكشف الأيام القادمة عن مدى قدرة هذا العمل على تقديم رؤية متزنة تحترم حرمة الضحايا وتقدم عمقًا فنيًا يليق بحجم الحدث الذي ما زال عالقًا في ذاكرة المجتمع السعودي





