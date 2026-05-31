حقق السائق الويلزي إلفين إيفانز فوزه الثاني هذا الموسم في رالي اليابان المرحلة السابعة من بطولة العالم للراليات، ليعزز صدارته للترتيب العام برصيد 151 نقطة متقدماً بفارق 20 نقطة على زميله الياباني تاكاموتو كاتسوتا. وفي كرة القدم، توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره على آرسنال بركلات الترجيح، فيما وقفت السلطات الفرنسية نحو 780 شخصاً على خلفية أعمال الشغب التي رافقت الاحتفالات.

نجح الويلزي إلفين إيفانز في تعزيز صدارته لترتيب بطولة العالم للراليات بعد تحقيقه فوزه الثاني في الموسم الحالي داخل رالي اليابان ، الذي يُعتبر المرحلة السابعة من منافسات دبليو آر سي.

وتمكّن إيفانز، سائق فريق تويوتا، من إنهاء الرالي بتوقيت إجمالي مكّنه من الفوز بفارق 12.8 ثانية عن بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه، بينما احتل الفنلندي سامي باياري المركز الثالث متجاوزاً الياباني تاكاموتو كاتسوتا. وبهذا الفوز ارتفع رصيد إيفانز إلى 151 نقطة ليظل في القمة مع بقاء خمس مراحل على نهاية النصف الأول من الموسم.

ورغم Mouth المنافسة الشديدة التي أظهرها أوجييه، خاصة خلال اليوم الأخير من الرالي حيث نجح في تقليص الفارق، فإن البنية القوية التي أرساها إيفانز في المراحل المبكرة كانت كافية لحسم النصر. وقال إيفانز بعد الفوز: "لا يزال الطريق طويلاً ومن المبكر جداً الحديث عن اللقب العالمي، علينا فقط الاستمتاع بهذا الفوز". ويذكر أن هذا الفوز هو الخمسون له على منصات التتويج في مسيرته.

من ناحية أخرى، شهدت المراحل الأولى منافسة حادة بين السويدي أوليفر سولبرغ والفرنسي أوجييه قبل أن تتعرض آمال سولبرغ للانهيار إثر حادث تعرض له عصر السبت. في جانب آخر من الأخبار الرياضية، توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية consecutively بعد فوزه على آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم في بودابست.

وقد أعطت الصحافة الفرنسية هذا الإنجاز بعداً أعمق، حيث وصفته صحيفة "ليكيب" بأنه تأكيد على هيمنة أوروبية باتت واقعاً، واختارت عنواناً قوياً: "يبقى الملك"، في إشارة إلى أن تتويج النادي الباريسي في الموسم الماضي لم يكن صدفة بل بداية حقبة جديدة. وأبرزت الصحيفة دور المدرب لويس إنريكي، مشيدة بتحوّله إلى أحد أبرز المدربين في تاريخ البطولة بعد قيادته فريقين مختلفين (برشلونة وباريس سان جيرمان) إلى اللقب.

في mean time، أظهرت تقارير صحفية مخاوف من تأثير الظروف المناخية القاسية على أداء اللاعبين في كأس العالم 2026، حيث قد تؤدي موجات الحر المرتفعة المصحوبة بالرطوبة والتلوث إلى إضعاف التحمل والأداء في المباريات. ومن ناحية أخرى، بدأ منتخب هولندا الاستعدادات للبطولة القادمة بتفاؤل كبير سعياً وراء أول لقب عالمي في تاريخه بعد ثلاث مرات كوصيف، في حين تولدت قلق لدى الأوروغواي من أساليب مدربها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا غير التقليدية التي قد تؤثر على حظوظ الفريق في المنافسة.

أما على الصعيد المحلي الفرنسي، فقد ألقت السلطات القبض على نحو 780 شخصاً في باريس بعد أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة تلت احتفالات فوز باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي





