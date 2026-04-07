إلغاء نزال البيت الأبيض: ماخاتشيف يتهم توبوريا بالمبالغة في طلب الأجر

كشف إسلام ماخاتشيف عن أسباب إلغاء نزاله المرتقب مع إيليا توبوريا في البيت الأبيض، متهمًا الأخير بالمطالبة بأجر غير واقعي. بينما نفى رئيس UFC وجود اتفاق نهائي على إقامة النزال، مما يثير تساؤلات حول تفاصيل ما جرى خلف الكواليس.

كشف بطل UFC إسلام ماخاتشيف عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء ال نزال المرتقب أمام إيليا توبوريا ، والذي كان من المقرر إقامته في إطار حدث استثنائي في البيت الأبيض . أوضح ماخاتشيف، عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، أن فكرة ال نزال كانت مطروحة بالفعل وأنه تلقى عرضًا رسميًا من منظمة UFC ووافق عليه دون تردد. كما عبر عن استيائه من التصريحات التي وصفها بـ'المختلقة' من جانب توبوريا، خاصة تلك التي اتهمه فيها بمحاولة التهرب من ال نزال بسبب الإصابة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

هذا وقد أشار ماخاتشيف إلى أنه كان مستعدًا لخوض النزال في البيت الأبيض، معتبرًا أن الفرصة كانت تاريخية ومميزة. لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. بالإضافة إلى ذلك، نفى رئيس المنظمة دانا وايت وجود اتفاق نهائي على إقامة النزال ضمن فعالية البيت الأبيض، مما زاد من الغموض حول تفاصيل ما جرى خلف الكواليس. وكان من المقرر أن يقام عرض UFC White House في الولايات المتحدة يوم 14 يونيو 2026، بالتزامن مع احتفالات دونالد ترامب بعيد ميلاده الثمانين، إضافة إلى يوم العلم الأمريكي، حيث ينتظر إقامة الحلبة في ساحة البيت الأبيض في حدث غير مسبوق. وتابع ماخاتشيف في حديثه موضحًا: 'تعبت من سماع القصص الملفقة من توبوريا وفريقه. تلقيت المكالمة ووافقت على القتال في البيت الأبيض. في اليوم التالي، قيل لي إنه طلب مبلغًا غير واقعي. رفضت UFC، وانسحب. هذا هو كل شيء'.\تأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق الفنون القتالية المختلطة حدث UFC Freedom 250 المقرر إقامته في البيت الأبيض، وهو ما يمثل أول فعالية رياضية تقام في الحديقة الخارجية للمقر الرئاسي. ومع إلغاء نزال ماخاتشيف وتوبوريا، يتوجه الاهتمام إلى بقية المواجهات المدرجة في البرنامج، بالإضافة إلى التساؤلات حول إمكانية إيجاد بديل لمواجهة الحدث الرئيسي. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التوضيحات والتفاصيل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإلغاء المفاجئ، لا سيما مع استمرار التراشق الإعلامي بين الطرفين. وقد يكون لهذا الإلغاء تأثير على صورة كل من المقاتلين، فضلاً عن تأثيره على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل. وبالتأكيد، سيترقب الجمهور ما إذا كان هذا النزال سيقام في وقت لاحق، أو أنه سيقتصر على مجرد حلم لم يتحقق. الجدل حول هذا النزال لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل اتهامات متبادلة حول المسؤولية عن الإلغاء، مما زاد من حدة التوتر بين المقاتلين وفريقيهما. كما أثار هذا الوضع تساؤلات حول مدى التزام المقاتلين بالعقود والاتفاقيات، وأهمية الشفافية في عالم الفنون القتالية المختلطة. ومن المؤكد أن هذه القضية ستترك بصمة واضحة على صناعة الفنون القتالية، وستدفع إلى مراجعة بعض الممارسات والاتفاقيات، لضمان استمرارية المنافسة العادلة والشفافة.\من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن هذا الإلغاء قد يكون له تأثير على مستقبل كل من ماخاتشيف وتوبوريا في UFC، خاصة فيما يتعلق بترتيبهما في التصنيف العالمي. فقد يتأثر ترتيب ماخاتشيف بسبب عدم خوضه النزال، بينما قد يستفيد توبوريا من الانسحاب إذا ما تمكن من إيجاد بديل مناسب. وفي الوقت نفسه، يتوقع البعض أن تتدخل UFC لإيجاد حلول بديلة، سواء بإقامة نزال آخر لماخاتشيف في وقت لاحق، أو بإيجاد منافس جديد لتوبوريا. من جانب آخر، لا يمكن إغفال الجدل الدائر حول تنظيم الفعاليات الرياضية في البيت الأبيض، ومدى توافقها مع البروتوكولات الأمنية والسياسية. فقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول إمكانية استخدام الأحداث الرياضية كأداة سياسية، ومدى تأثيرها على صورة الرئاسة الأمريكية. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن هذا الإلغاء يمثل ضربة قوية لعشاق الفنون القتالية، الذين كانوا ينتظرون هذا النزال بشغف. ويبقى السؤال المطروح: هل سيشهد العالم هذا النزال التاريخي في المستقبل؟ أم سيبقى مجرد ذكرى مؤلمة في تاريخ الرياضة؟ بالتأكيد، ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير هذا النزال، وتوضيح كافة التفاصيل المحيطة به





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

