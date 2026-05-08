قررت روسيا إلغاء العديد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم النصر، بما في ذلك العروض العسكرية، بسبب الوضع العسكري الحالي. ويؤكد خبراء أن هذا القرار يرتبط باستهلاك الموارد في الحرب الأوكرانية، بينما يرى آخرون أنه يعكس عجز الدولة عن تأمين العاصمة. كما يسلط التقرير الضوء على التاريخ السياسي للعروض العسكرية في روسيا، وتأثيرها على الرأي العام، بالإضافة إلى أخبار أخرى مثل نتائج الفحص الطبي لترامب والهجوم الإيراني على إسرائيل.

أعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، عن إلغاء العديد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم النصر في عدة مناطق روسية، بما في ذلك عروض عسكرية وألعاب نارية في مدن مثل نيجني نوفغورود وساراتوف وتشوفاشيا ومنطقة كالوغا.

وفي سانت بطرسبرغ، لن يُقام أي عرض عسكري، حيث سيتم تقليل المنصات إلى منصة واحدة فقط تتسع لنحو 300 شخص. وأشار بيسكوف إلى أن هذا القرار جاء بسبب الوضع العملياتي الحالي، لكن خبراء عسكريين مثل أليكسي رايزنر يرون أن السبب الحقيقي يكمن في استهلاك الموارد العسكرية على الجبهة الأوكرانية، حيث تُستخدم المعدات العسكرية مثل الدبابات والمركبات المدرعة في الحرب بدلاً من العرض.

وأضاف رايزنر أن روسيا تمتلك ما يكفي من المعدات، لكنها تختار عدم عرضها لتجنب زيادة غضب الرأي العام بسبب فشل الحرب. من جهة أخرى، أشار المؤرخ أليكسي أوفاروف إلى أن العروض العسكرية في روسيا لها تاريخ يعود إلى العصر السوفييتي، حيث كانت تُستخدم كوسيلة لتوحيد المجتمع وتكسب تأييد الناخبين. ومع ذلك، أصبح دور الضيوف الأجانب في هذه العروض ثانويًا اليوم، حيث يركز الكرملين على إظهار السيطرة والوضع الطبيعي.

وقال أوفاروف إن العرض العسكري في عام 2020، رغم جائحة كورونا، كان دليلًا على سعي الدولة للحفاظ على مظهر الحياة الطبيعية، حتى وإن كانت تنهار في الواقع. كما أشار الخبير السياسي فومين إلى أن تقليص حجم العرض العسكري قد يُظهر عجز الدولة عن تأمين العاصمة، مما قد يزيد من المزاج المعادي لأوكرانيا بين الروس. وفي سياق آخر، كشفت نتائج الفحص الطبي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خسارته لنحو 9 كغم، لكن طبيبه أكد أن صحته ممتازة.

وفي الوقت نفسه، وصف محللون ألمان وأوروبيون الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الدولة العبرية بأنه في حدود المتوقع. كما نجحت قطر في الوساطة لتحقيق هدنة بين حماس وإسرائيل، ما يثير تساؤلات حول سر نجاح الدبلوماسية القطرية في العمل وسط صراع معقد





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا يوم النصر الحرب الأوكرانية الكرملين السياسة الخارجية

United States Latest News, United States Headlines