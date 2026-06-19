إلغاء محادثات أميركية إيرانية في سويسرا بسبب التصعيد الإسرائيلي بلبنان

أعلنت سويسرا إلغاء المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران لأسباب لوجستية، وسط اتهامات بأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان عرقلها.

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة و إيران لن تعقد يوم الجمعة كما كان مخططا لها، مشيرة إلى أن سويسرا ما زالت على استعداد لتيسير عقد هذه المحادثات في وقت لاحق.

وجاء هذا الإلغاء بعد أن أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني بسبب أسباب لوجستية. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع إيران في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد جديد. ووفقا لشبكة سي إن إن الأميركية، فإن هذا التأجيل يقلص الوقت المتاح للفرق المتفاوضة للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والمحدد بستين يوما وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران. وفي سياق متصل، كشف مسؤول أميركي لموقع أكسيوس الإخباري أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم انعقاد المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، واعتبرت أن استمرار العمليات العسكرية هناك يشكل خرقا للاتفاق.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف من اندلاع مواجهة واسعة. وقد انتقد نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي على لبنان، معتبرا أنه أعاق المفاوضات مع إيران. وهاجم دي فانس مسؤولين إسرائيليين انتقدوا ترامب، قائلا: لو كنت في حكومة إسرائيل، لما كنت أهاجم الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم بأسره. من جهة أخرى، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مواقف متشددة تجاه لبنان.

فقد قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن لبنان كله يجب أن يحترق بعد مقتل جنود إسرائيليين، بينما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى فتح أبواب الجحيم. وتسيطر القوات الإسرائيلية حاليا على مساحة واسعة من جنوب لبنان، وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي الانسحاب منها. وقد شبه بعض المسؤولين الإسرائيليين الحملة العسكرية في لبنان بتلك التي جرت في قطاع غزة، مما يشير إلى تصعيد محتمل.

وتخشى الأوساط الدبلوماسية من أن يؤدي هذا التصعيد إلى انهيار الجهود الدولية لخفض التوتر في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تمسك إيران بشرط وقف العمليات العسكرية كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات. وتبقى الأنظار متجهة إلى سويسرا التي تأمل في تهيئة الظروف المناسبة لعقد جولة جديدة من الحوار بين الطرفين





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