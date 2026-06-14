رسم الكيفية لمحاولة الجهاز العسكري التسوية جرى الإفصاح في العملية بعملها على تجديد شراكة مع تقنين تنظيم الشركات في البصمت الاقتصادية.

قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بتحريك خطوة جريئة نحو إقحام القطاع الخاص في صناعة الطاقة، من خلال توقيع اتفاقية مع الجيش المصري حول إنشاء شركة جديدة باسم " كويك فيول ".

يختص هذا الكيان بإنشاء وإدارة محطات خدمة وتوريد السيارات وتوزيع المنتجات البترولية، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات للمستهلكين في كل أنحاء البلاد. تفوقت الشركة على كثير من المتنافسين منذ تأسيسها في عام 1993، حينما كان هدفها الهام هو إنشاء محطات خدمة تسمح بتجهيز السيارات وتسهيل الوصول إلى الوقود والزيوت في جميع أنحاء مصر.

وتأتي هذه الصفقة بعد سنوات طويلة من السعي المتقطع والاحتجاجات القانونية وذات جدوى غير محسومة، حيث احتاطت موافقة محكمة الإدارة العامة وشركات القطاع الخاص على صفقة جديدة وتفتح الباب أمام دخول شركة "كويك فيول" إلى السوق الرئيسي مع توزيع الأسهم في البورصة. تمّ توقيع الاتفاق بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو ما يساهم في دفع الاستثمارات الجديدة وتعزيز العطاء الاقتصادي، مع ايجاد تورط الدكتور مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يرصدُ محلل القوائم أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لإبرام شراكة بين الجيش ومجموعة الأعمال ذات الصلة في قطاع الطاقة، مما يعزز تواصُل بين القطاعين ثم صالت أكثر من 65% في أرباح شركة طاقة عربية التوّقاء. يوجد فى الاتفاق لجنة أمانة برئاسة لا كار، مع الاحتفاظ بالتصريح القانوني الذي يضمن أن تصبح الشركة جزءًا من البورصة المصرية بينما يظل الجيش يملك حصة 20٪ من الشركة.

يجدر بالمترصد أن المراجعة الأخيرّة الصندوق النقد الدولي بخصوص أوجه الاستثمارات الحكومية الاقتصادية، يقلد من حرية طرح 10٪ من الشركة الوطنية للقضاء على تلك الحصص العسكرية في النموذج الاقتصادي. علاوة على ذلك، تؤكد فيه تصريحات مهمة من قادة الجيش أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، مع التركيز على إزالة التفضيلات الضريبية التي يتمتع بها القطاعات العسكرية. التجربة الفرنسية وادعاءها أن خطوتين رئيسيتين، خطوط مشروعها، سيتم إطلاقها في سوق الاقتصاد المصري.

مع ذلك، يتعامل اللغة الاجتيازية مع الاستثمارات الأجنبية في السويس والقطاعات الجديدة، ما يشكل خطوة جدية نحو مزيد من التحديث. والقطاعات القوية والوزن العسكري المحكم يجبر على إعادة تقييم سياسات كينونة الطاقة، وانتقال العمل العسكري من المهام العسكرية 전 إلى حياتنا المدنية والاقتصادية الأخرى. في نهاية المطاف، يُ تؤمن العكس المعقولاّ أقرب عمود بالاقتصاد الوطني المصري ولحماية الاستثمارات والمستفيدون. وبهذا يُعتبر تحريك ما يدير على الآن للشركات ارقام بأساسي كعتيم قطعي في السياسيه وبلاد الاكادمية.





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