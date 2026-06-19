إلغاء محادثات أمريكية إيرانية في قرية أوبيرغن

أعلنت الخارجية السويسرية عن إلغاء محادثات أمريكية إيرانية مقررة في قرية أوبيرغن، بعد يومين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

أعلنت الخارجية السويسرية في 19 يونيو 2026، عن إلغاء محادثات أمريكية إيرانية مقررة في قرية أوبيرغن ، بعد يومين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وكان من المقرر أن تنعقد هذه المحادثات في قرية أوبيرغن السويسرية الصغيرة، وتتناول تفاصيل تطبيق الاتفاق الإطاري الذي وقّعه الطرفان قبل يومين. ويتضمن هذا الاتفاق بنوداً تتعلق بالقيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

ولم تُفصح وزارة الخارجية السويسرية، التي تضطلع بدور الوساطة بين البلدين، عن الأسباب التفصيلية وراء قرار الإلغاء المفاجئ، في حين لم يصدر حتى لحظة نشر الخبر أي تعليق رسمي من واشنطن أو طهران يوضح ملابسات التراجع عن عقد الجولة. وكان طاقم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان متواجداً في القاعدة الجوية استعداداً للتوجه إلى قمة بورغنشتوك للمشاركة في المحادثات، قبل أن يُبلَّغ بإلغاء الرحلة فجأة.

وكان من المقرر أن تنعقد هذه المحادثات في قرية أوبيرغن السويسرية الصغيرة، وتتناول تفاصيل تطبيق الاتفاق الإطاري الذي وقّعه الطرفان قبل يومين. ويتضمن هذا الاتفاق بنوداً تتعلق بالقيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية





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إلغاء محادثات أمريكية إيرانية قرية أوبيرغن مذكرة تفاهم

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