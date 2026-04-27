إكسثون 4 بتبوك: أكثر من 300 مبتكر يتنافسون لابتكار حلول رقمية للسلامة المرورية

انطلاق هاكاثون إكسثون 4 في جامعة تبوك برعاية أمير المنطقة، بمشاركة واسعة من المبتكرين والمهتمين، بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين السلامة المرورية وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، انطلقت فعاليات هاكاثون “ إكسثون 4 ” في جامعة تبوك ، مُجسِّدةً التزام المملكة العربية السعودية ب التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مجال السلامة المرورية .

يشارك في هذا الحدث التقني المرموق أكثر من 300 مبتكر ومهتم من مختلف أنحاء المملكة، يمثلون 30 جهة تعليمية ومؤسسية، في تنافس حماسي لتقديم حلول رقمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. يأتي تنظيم هذا الهاكاثون في سياق دعم جامعة تبوك لبيئة ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتشجيعهم على تطوير حلول تقنية متطورة تعالج التحديات المرورية وتسهم في حفظ الأرواح وتقليل الحوادث.

"إكسثون 4" ليس مجرد مسابقة برمجية، بل هو منصة تفاعلية شاملة تجمع بين العقول المبدعة والخبراء في مجال التقنية، وتوفر لهم بيئة مثالية لعرض أفكارهم وتطويرها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق. يستمر الهاكاثون لمدة أربعة أيام في فندق جراند ميلينيوم بتبوك، ويتضمن سلسلة من الجلسات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى صقل مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة المرور الذكية.

يركز الهاكاثون بشكل خاص على توظيف هذه التقنيات الحديثة في تطوير حلول مبتكرة للحد من الحوادث المرورية وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. بالإضافة إلى ذلك، يرافق الهاكاثون معرض تقني تفاعلي يعرض أحدث الابتكارات في مجالات التقنية والهندسة، ويوفر فرصة للمشاركين للتواصل مع المستثمرين والخبراء في الصناعة، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.

يشكل هاكاثون “إكسثون 4” علامة فارقة في مسيرة الابتكار في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين الشغف بالتكنولوجيا والالتزام بالسلامة المرورية. يتيح هذا الحدث للمشاركين فرصة فريدة لعرض مهاراتهم وقدراتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، تتكون من خبراء في مجال التقنية والسلامة المرورية، الذين سيقومون بتقييم المشاريع وفقًا لمعايير صارمة تشمل الابتكار وقابلية التطبيق والأثر المجتمعي.

تتضمن فعاليات الهاكاثون أيضًا جلسات عرض أمام الزوار، وزيارات طلابية من مختلف المدارس والجامعات، بهدف إلهام الجيل القادم من المبتكرين وتشجيعهم على الانخراط في مجال التقنية. وسيُختتم الهاكاثون بحفل نهائي مهيب، يتم خلاله الإعلان عن الفرق الفائزة وتكريمهم، وتقديم جوائز قيمة تقديرًا لجهودهم وإبداعاتهم.

وفي سياق منفصل، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، حيث تم بحث سبل تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتفعيل البرامج والمبادرات التي تساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول. هذا اللقاء يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وتوجيههم نحو خدمة وطنهم والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030





