إقليم كردستان العراق ينفي تورطه في تهريب أسلحة أمريكية إلى المعارضة الإيرانية

مسؤولون في إقليم كردستان العراق يفندون مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن تسهيل نقل أسلحة أمريكية للمعارضة، مؤكدين أن هذه الاتهامات مجرد ذريعة لتبرير القصف الإيراني المستمر.

شهدت الساحة السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط تجاذبات حادة عقب توجيه الحرس الثوري ال إيران ي اتهامات متكررة ل إقليم كردستان العراق ، حيث زعم الجانب ال إيران ي أن سلطات الإقليم تسمح بعبور شحنات من الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى عناصر المعارضة الكردية ال إيران ية.

وفي رد فعل حاسم، نفى مسؤول أمني كردي بارز هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بأنها غير دقيقة وتفتقر إلى الأدلة الواقعية. وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة بأن سلطات الإقليم تتبع سياسة صارمة تمنع عبور أي شحنات أسلحة أو مواد ممنوعة نحو الأراضي الإيرانية، وذلك لأن مثل هذه الأنشطة لا تشكل تهديداً للأمن القومي الإيراني فحسب، بل تهدد أمن إقليم كردستان في المقام الأول، مؤكداً أن الإقليم ليس لديه أي رغبة في الانخراط في نزاعات عسكرية مع إيران قد تؤدي إلى تداعيات كارثية أو تجعل من الإقليم طرفاً في حرب إقليمية واسعة النطاق.

من جهة أخرى، لم يتجاهل المسؤول الكردي احتمالية وجود عمليات تهريب فردية تقوم بها عصابات منظمة وتجار أسلحة يعملون في الخفاء بعيداً عن رقابة السلطات الرسمية، مشيراً إلى أن التضاريس الجغرافية الوعرة والحدود الممتدة تجعل من السيطرة المطلقة أمراً صعباً، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال وجود غطاء رسمي لهذه العمليات. وقد سبق وأن نفت مؤسسة مكافحة الإرهاب في السليمانية وجهات حكومية أخرى في الإقليم هذه الاتهامات بشكل متكرر، خاصة تلك المتعلقة بالأسلحة الأمريكية التي أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق، حيث لمح ترمب إلى تقديم دعم للمعارضة في الداخل الإيراني ضمن سياق الصراع المسلح والتوترات المتصاعدة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أدلى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بتصريحات مفصلة فنّد فيها الرواية الإيرانية وحتى بعض التصريحات الأمريكية المشوشة. وأشار محمود إلى أن قصص تهريب الأسلحة باتت مادة مستهلكة تستخدمها الفصائل المسلحة والجانب الإيراني كذريعة لتبرير عمليات القصف الروتيني التي تستهدف مدن كردستان العراق أو معسكرات المعارضة الإيرانية.

وشدد على أن المعارضة الإيرانية المتواجدة في الإقليم لا تمارس أي نشاطات عدائية ضد الدولة الإيرانية، خاصة وأن هذه المعسكرات تخضع لإشراف مباشر من الأمم المتحدة، وهو ما يضمن عدم استخدام أراضي الإقليم لشن أي هجمات. واستطرد المستشار الإعلامي في تحليله موضحاً أن طبيعة الصراعات في الشرق الأوسط غالباً ما تتضمن نسج قصص وهمية من قبل أطراف النزاع لتبرير العمليات العسكرية والأمنية والتجسسية، وهو بالضبط ما يفعله الجانب الإيراني تجاه إقليم كردستان.

وأضاف أن الطبيعة الجغرافية المعقدة للحدود، حيث تظل الثلوج تغطي بعض القمم طوال العام، تساهم في تسهيل عمليات تهريب البضائع والمخدرات والأسلحة من قبل شبكات إجرامية، لكن هذه الأنشطة لا صلة لها بالسلطات الرسمية التي تبذل جهوداً مضنية لمكافحتها. كما انتقد محمود تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب بشأن الأسلحة المسروقة، واصفاً إياها بأنها كانت غير دقيقة ومشوشة، لكونها لم تحدد الجهة التي تسلمت تلك الأسلحة أو كيف تمت عملية السرقة، مؤكداً أن جميع الأطراف الكردية رفضت هذه الادعاءات وأكدت عدم تسلمها لأي سلاح أمريكي لهذا الغرض.

ختاماً، يظهر من خلال هذه التطورات أن إقليم كردستان العراق يجد نفسه في وسط صراع إقليمي معقد، حيث يحاول الموازنة بين علاقاته الدولية وحرصه على عدم استثارة الجانب الإيراني. إن استمرار تكرار هذه الاتهامات من قبل الحرس الثوري الإيراني، مقابل النفي القاطع من أربيل والسليمانية، يشير إلى وجود فجوة كبيرة في الثقة وأجندات سياسية تهدف إلى زعزعة استقرار الإقليم أو إيجاد مبررات لتدخلات أمنية خارجية، بينما يظل الموقف الرسمي الكردستاني ثابتاً على مبدأ الحياد وعدم السماح بتحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية





