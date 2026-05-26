إقليم أرض الصومال يفتتح سفارة في القدس المحتلة: ردود فعل عربية وإسلامية

إقليم أرض الصومال يفتتح سفارة في القدس المحتلة، حيث أدانت دول عربية وإسلامية الخطوة في بيان مشترك، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما دعت مجتبى خامنئي الحكومات والدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون والوحدة.

تم حذف البيان من حساب وزارة الخارجية على جميع المنصات بما في ذلك منصة "إكس" والموقع الرسمي. وفي وقت سابق، أدانت دول عربية وإسلامية عدة، في بيان مشترك، بأشد العبارات الخطوة التي أقدم عليها إقليم "أرض الصومال" بافتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد البيان، الصادر عن وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا، أن الخطوة تمثل "مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة". وشددت الدول الموقعة على رفضها التام لأي إجراءات أو خطوات تهدف إلى منح شرعية لكيانات أو تمثيلات دبلوماسية في القدس المحتلة، مجددة التأكيد على أن "القدس الشرقية" أرض فلسطينية محتلة عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و478.

الإسرائيلي، محمد حاجي، في 19 أيار/ مايو الجاري أن الإقليم سيفتح سفارته في مدينة القدس، وهي أول سفارة له في أي دولة في العالم. مجتبى خامنئي يدعو الحكومات والدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون والوحد





