إقبال المصريين على الأسماك المملحة يتحدى التحذيرات رغم ضبط أطنان فاسدة

على الرغم من التحذيرات المتكررة وضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة، يستمر المصريون في الإقبال على الأسماك المملحة والمدخنة خلال موسم شم النسيم. تحليل لأسباب هذا الإقبال، جهود الدولة للحد من المخاطر، وتأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

يبدو أن الإقبال على تناول الأسماك المملحة والمدخنة في مصر ، وبالأخص خلال موسم شم النسيم ، لا يزال قوياً على الرغم من التحذيرات المتكررة من المخاطر الصحية، وضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تتصاعد وتيرة الرقابة الرسمية خلال هذه الفترة، حيث تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات التفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول هذه الأنواع من الأسماك في مختلف المحافظات.

بالتوازي مع ذلك، تتوالى الإعلانات عن ضبط أطنان من الأسماك الفاسدة في مختلف المحافظات، مما يثير قلقاً واسعاً في المجتمع المصري حول سلامة الغذاء. فقد أعلنت الجهات المختصة عن ضبط أكثر من 71 طناً من الأسماك المملحة والمدخنة الفاسدة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها على الصحة العامة. تمتد عمليات الضبط لتشمل محافظات مختلفة، بما في ذلك الشرقية، أسيوط، وبورسعيد، مما يشير إلى انتشار هذه الظاهرة في مناطق مختلفة من البلاد. وعلى الرغم من هذه التحذيرات والإجراءات، يظل الإقبال على هذه الأطعمة قائماً، مدفوعاً بعوامل عدة، منها الثقة في مصادر الشراء أو تقليل المخاطر. العديد من المصريين يعتبرون تناول الفسيخ والرنجة جزءاً من تقاليدهم وعاداتهم الغذائية الراسخة، خاصة خلال الاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة. يرى البعض أن خبرة الشراء تلعب دوراً حاسماً في تجنب المنتجات غير الصالحة، بينما يفضل آخرون أنواعاً معينة من الأسماك المملحة ويعتمدون على مؤشرات بسيطة مثل التماسك والرائحة والمظهر لتقييم الجودة.\من ناحية أخرى، تتدخل الدولة في محاولة لضبط الأسعار وتوفير بدائل أقل تكلفة، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الرنجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها. ومع ذلك، تبقى أسعار الفسيخ مرتفعة نسبياً في الأسواق الحرة، مما يدفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل أو الاعتماد على مصادر شراء موثوقة. يشير تجار الأسماك إلى أن هذه الفترة تمثل ذروة الموسم بالنسبة لهم، حيث يشهدون إقبالاً كبيراً على شراء الأسماك المملحة على مدار اليوم. يربط خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار الأسماك المملحة بعدة عوامل متداخلة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام مثل السمك البوري، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الوقود، وارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر على استيراد بعض أنواع الرنجة. كل هذه العوامل تتزامن مع زيادة الطلب الموسمي خلال الأعياد، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. يؤكد الخبراء على أن هذه الزيادات تؤثر بشكل كبير على المستهلكين، ويدعون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من هذه الزيادات وتوفير أسماك آمنة وبأسعار معقولة.\من وجهة نظر صحية، يؤكد خبراء التغذية أن تناول الأسماك المملحة والمدخنة هو عادة راسخة تتوارثها الأجيال، وتشكل جزءاً من طقوس الاحتفال التي لا يمكن الاستغناء عنها. ينصح الخبراء بتقليل الكميات المتناولة والإكثار من شرب المياه، وخاصة لمرضى الضغط والسكري. كما يشيرون إلى أن تناول هذه الأطعمة مع الليمون والبصل الأخضر يساعد على معادلة الملوحة المرتفعة نسبياً وتحفيز الهضم وتقليل التأثيرات السلبية على الجسم. على الرغم من التحذيرات والمخاطر، يظل الإقبال على هذه الأطعمة قائماً، مما يستدعي اتخاذ إجراءات شاملة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين. من الضروري تشديد الرقابة على الأسواق، وتوعية المستهلكين بالمخاطر المحتملة، وتوفير بدائل آمنة وبأسعار معقولة. يجب على الدولة والجهات المختصة العمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد الغذائية للمصريين، وضمان صحتهم وسلامتهم. يجب على المستهلكين أيضاً أن يكونوا حذرين في اختياراتهم، وأن يعتمدوا على مصادر شراء موثوقة، وأن يلتزموا بالإرشادات الصحية للحد من المخاطر





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأسماك المملحة شم النسيم الفسيخ الرنجة مصر

United States Latest News, United States Headlines