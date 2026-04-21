إقبال جماهيري قياسي يتجاوز 87 ألف منتظر لتذاكر نهائي آسيا للنخبة

شهدت عملية حجز تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة إقبالاً هائلاً من جماهير الأهلي السعودي، مع انتظار نحو 87 ألف مشجع في طوابير الحجز لضمان مقاعدهم في ملعب الإنماء لمساندة فريقهم في رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

تترقب الجماهير الرياضية في القارة الآسيوية بشغف كبير موعد إقامة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تعيش مدينة جدة ومحبو النادي الأهلي السعودي حالة من الاستنفار والترقب منذ الساعات الأولى لطرح تذاكر المباراة النهائية. وقد شهدت منصة حجز التذاكر الرسمية ضغطاً هائلاً وغير مسبوق، إذ تجاوز عدد المشجعين الذين اصطفوا في قائمة الانتظار الافتراضية حاجز 87 ألف مشجع، في رقم قياسي يعكس حجم القاعدة الجماهيرية العريضة التي يمتلكها الراقي.

وتأتي هذه الأرقام كدليل قاطع على مدى تعلق الجماهير بناديها ورغبتهم الصادقة في مؤازرة الفريق خلال هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ النادي، خاصة وأن المباراة تمثل حدثاً قارياً من العيار الثقيل يتطلع الجميع فيه لتسجيل حضور تاريخي. من المقرر أن تُقام المواجهة الختامية للبطولة القارية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب الإنماء، الذي يستعد لاستقبال آلاف المشجعين وسط تحضيرات مكثفة لاستيعاب هذا الزحف الجماهيري الضخم. وتؤكد المصادر الميدانية أن التوقعات تشير إلى امتلاء مدرجات الملعب بالكامل قبل وقت طويل من صافرة البداية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي بانتزاع اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط إيجابي يسعى لتحويله إلى دفعة معنوية كبيرة داخل المستطيل الأخضر. الجدير بالذكر أن الإدارة الأهلاوية حرصت على تنظيم عملية البيع لضمان وصول التذاكر لأكبر شريحة ممكنة من المشجعين، مع مراعاة كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان خروج المباراة بالشكل الذي يليق بسمعة الكرة السعودية والآسيوية على حد سواء. إن الطموح الذي يحدو جماهير الأهلي ليس مجرد رغبة في الفوز، بل هو تعبير عن ثقافة كروية متجذرة تتطلع إلى الهيمنة على القارة من جديد. ويدرك لاعبو الفريق والجهاز الفني حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث يمثل هذا الحشد الجماهيري الرقم الصعب في معادلة الفوز، إذ يعول الفريق كثيراً على صخب المدرجات والأهازيج التي ترفع من سقف التحدي أمام الخصوم. وفي ظل التوقعات العالية، تتجه الأنظار نحو ملعب الإنماء الذي سيتحول يوم السبت إلى ساحة للفنون الكروية والاحتفالية الجماهيرية، حيث يأمل الجميع في أن تكون الأمسية ختاماً لموسم استثنائي للأهلي، تتوج فيه الجهود بلقب غالٍ يضاف إلى خزائن النادي، ويعزز من مكانته في سجلات دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط ترقب إعلامي دولي يتابع هذا الزخم الجماهيري غير المسبوق في تاريخ النهائيات القارية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بحراسة الشرطة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد_الأقصى في مدينة القدس بحراسة الشرطة الإسرائيلية. من بين المقتحمين الحاخام يهودا غليك، العضو السابق بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عن حزب 'الليكود' اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو

Read more »

وفاة الفنان رابح درياسة 'ملك الأغنية البدوية' في الجزائرالجزائر … توفي الفنان الجزائري رابح درياسة، الملقب بـ 'ملك الأغنية البدوية'، الجمعة، عن عمر ناهز 87 عاما. وأفاد التلفزيون الحكومي، بأن الفنان درياسة، أحد أبرز أعمدة الفن الجزائري، توفي في منزله وسط مدينة البليدة، جنوبي العاصمة

Read more »

لبنان يوقع مع شركة مصرية تنفيذ مشروع لتطوير مرفأ طرابلسوقع لبنان و'شركة المقاولون العرب' المصرية، اتفاق مشروع لتطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 87 مليون دولار.

Read more »

الموت يغيّب رجل الأعمال الإماراتي البارز ماجد الفطيمالموت يغيّب رجل الأعمال الإماراتي البارز ماجد_الفطيم عن عمر ناهز 87 عاما.

Read more »

87 ألف طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بمنطقة الباحة | صحيفة المواطن الإلكترونية87 ألف طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة بمنطقة الباحة استقبلت مدارس منطقة الباحة في قطاعيها السراة وتهامة نحو 87 ألف طالب وطالبة، حيث انتظموا على مقاعد

Read more »

«بسيناريو 87».. سوسيداد يقهر أتلتيكو ويتوج بكأس الملكتُوّج ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على...

Read more »