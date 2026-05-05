إقبال ملحوظ على منطقة عسير خلال موسم العيد

تشهد منطقة عسير إقبالاً كبيراً من الزوار خلال موسم العيد، مما يعكس التوجه المتزايد نحو الوجهات الطبيعية في المملكة. تتنوع الأنشطة السياحية في المنطقة بين المغامرة والاسترخاء والثقافة والتراث.

تشهد منطقة عسير خلال موسم ال عيد إقبالاً ملحوظاً، يعكس توجهاً متزايداً نحو الوجهات الطبيعية في المملكة العربية السعودية. هذا الإقبال المتزايد يعبر عن رغبة الزوار في الابتعاد عن صخب المدن والبحث عن تجارب خارجية أكثر ارتباطاً بالبيئة الطبيعية الخلابة، حيث يجدون فيها ملاذاً يجمع بين الهدوء والاسترخاء وال مغامرة والإثارة.

تتنوع الأنشطة السياحية في عسير لتلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء. يفضل الكثيرون قضاء أوقاتهم في استكشاف الجبال الشاهقة والوديان الخضراء والغابات الكثيفة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المنطقة. كما أن الطقس المعتدل في عسير خلال موسم العيد يجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج العربي. إن هذا التوجه نحو السياحة الطبيعية يعكس وعياً متزايداً بأهمية الحفاظ على البيئة والاستمتاع بجمال الطبيعة، ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

تبرز مدينة أبها كنقطة محورية لهذا الحراك السياحي، حيث تستقطب الزوار بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتنوع خياراتها السياحية. تتميز أبها بوجود العديد من المعالم السياحية التي تجذب الزوار، مثل جبل السودة الذي يعتبر أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، والمنتزهات الوطنية التي توفر بيئة طبيعية خلابة للاسترخاء والتنزه. بالإضافة إلى ذلك، تضم أبها العديد من المواقع الثقافية والفنية التي تعكس تاريخ المنطقة وتراثها الغني.

يعتبر شارع الفن في أبها من أبرز هذه المواقع، حيث يضم عدداً من المعارض الفنية والمسارح المفتوحة والمقاهي والمطاعم، مما يجعله نقطة التقاء بين التجربة الثقافية والحياة اليومية خلال العيد. كما أن أبها تتميز بوجود العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة التي توفر خدمات عالية الجودة للزوار. وفي موازاة ذلك، تتجه شريحة من الزوار إلى تجارب أكثر ارتباطاً بالطبيعة، مثل الرحلات الجبلية في تنومة، حيث توفر المسارات المرتفعة فرصة لخوض تجربة المشي على حافة الجبل، بإطلالات بانورامية تمتد عبر السلاسل الجبلية.

هذه الأنشطة تعزز من تجربة السياحة المغامرة وتجذب محبي الطبيعة والمغامرة. وتشهد منطقة عسير تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية السياحية، حيث يتم إنشاء العديد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تحسين الخدمات السياحية وتلبية احتياجات الزوار. من بين هذه المشاريع فعالية ترحاب، التي تقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين الإقامة والترفيه والتسوق. تضم الفعالية أكواخاً سكنية بإطلالات طبيعية خلابة، إلى جانب مساحات مخصصة للمتاجر التي تعرض منتجات محلية وعالمية، ومجموعة من المطاعم التي تقدم خيارات متنوعة من المأكولات.

تجعل هذه الميزات فعالية ترحاب وجهة قائمة بذاتها داخل المشهد السياحي في عسير. وفي جانب آخر، تحافظ منطقة رجال ألمع على حضورها كأحد أبرز المواقع التي تجمع بين الطبيعة والتراث. تتيح رجال ألمع للزوار استكشاف العمارة التقليدية والتعرف على ملامح الحياة المحلية، ضمن بيئة جبلية تضيف بعداً بصرياً وثقافياً للتجربة.

يعكس هذا التنوع في الوجهات والأنشطة فرصة للزوار، حيث لم تعد الرحلات تقتصر على المدن أو الأنشطة التقليدية، بل أصبحت تتجه بشكل متزايد نحو التجارب التي تجمع بين المغامرة والهدوء والاستمتاع بجمال الطبيعة والتراث الثقافي الغني لمنطقة عسير. إن منطقة عسير تسعى لتكون وجهة سياحية رائدة على مستوى المملكة والمنطقة، من خلال تقديم تجارب سياحية فريدة ومبتكرة تلبي تطلعات الزوار وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة





