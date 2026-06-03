إقالة آرني سلوت من تدريب ليفربول وتعيين أندوني إيراولا خلفا له

تفاصيل مثيرة حول إقالة المدرب الهولندي آرنيسلوت من نادي ليفربول بعد موسم مخيب للآمال، والتعاقد مع الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق لخلافة يورغن كلوب

كشفت تقارير صحفية تفاصيل إقالة الهولندي آرني سلوت من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول . وأعلن ليفربول إقالة سلوت من تدريب الفريق بعد موسم مخيب للآمال شهد العديد من التخطبات الفنية والسلوكية.

ورحل سلوت بعدما فشل في الحفاظ على الهوية الفنية التي كان يتمتع بها "الريدز" على مدار السنوات التسع الماضية كما أنه فشل في تحقيق أي لقب بالموسم المنقضي. وأفادت تقارير عديدة بأن مدرب ليفربول الجديد سيكون الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق ليكون الخليفة الأقرب للألماني يورغن كلوب. وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن ريتشارد هيوز المدير الرياضي "للريدز" أبلغ سلوت بإقالته يوم السبت قبل 90 دقيقة فقط من إعلان النادي.

وأشارت إلى أن سلوت صدم للغاية بالقرار وأنه ستكون هناك مناقشات لتسوية مستحقات الـ12 شهرا المتبقية في عقده. وأوضحت أن هيوز عقد اجتماعا أمس الثلاثاء رفقة إيراولا وممثلوه واتفقوا على تفاصيل العقد الذي سيكون لمدة عامين وهذا أمر غريب على ملاك النادي الأحمر.

واختتمت "تليغراف" أن إدارة ليفربول كانت معتادة على عقود لثلاثة مواسم أو ثلاثة مواسم ونصف الموسم وهو الأمر الذي تغير مع إيراولا لكنهم أثبتوا أيضا على مدار الفترات الماضية أنهم يقومون بتحسين العقود فور حدوث أي تقدم وتطور للفريق. دور محمد صلاح.. كواليس غضب غرفة ملابس ليفربول تجاه سلوت قبل رحيله أعلن ليفربول ظهر يوم السبت الماضي الإطاحة بالمدرب آرني سلوت من منصبه لسوء نتائج الفريق تحت قيادته في الموسم الثاني.

أكد المدرب الهولندي أرني سلوت أنه يغادر نادي ليفربول الإنجليزي بعد تركه تماما في المكانة التي يستحقها بين صفوة أندية أوروبا





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليفربول آرني سلوت أندوني إيراولا يورغن كلوب ريتشارد هيوز

United States Latest News, United States Headlines