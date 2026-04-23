إقالة وزير البحرية الأمريكي جون فيلان بشكل مفاجئ وسط توترات مع وزير الدفاع وحصار للموانئ الإيرانية

أعلن البنتاغون عن إقالة وزير البحرية الأمريكي جون فيلان بشكل فوري، في قرار مفاجئ يأتي في ظل توترات مع وزير الدفاع لويد أوستن وحصار بحري أمريكي للموانئ الإيرانية. وتتعلق أسباب الإقالة ببطء وتيرة بناء السفن وتواصل فيلان المباشر مع الرئيس ترامب.

أعلن البنتاغون مساء الأربعاء عن مغادرة وزير البحرية الأمريكي جون فيلان لمنصبه بشكل فوري، في تطور مفاجئ تزامن مع قيام البحرية الأمريكية بفرض حصار على الموانئ ال إيران ية في ظل وقف إطلاق النار المعلن في الحرب.

وكشف مسؤولون مطلعون أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ فيلان بضرورة الاستقالة أو الإقالة بعد محادثة مع الرئيس دونالد ترامب، حيث اتفق الطرفان على الحاجة إلى قيادة جديدة في البحرية. وقد أحيلت الاستفسارات حول تفاصيل مغادرة فيلان إلى مكتب وزير الدفاع الذي لم يصدر تعليقًا فوريًا. وأكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) امتنان الوزارة للوزير فيلان لخدمته، مشيرًا إلى أن وكيل الوزارة هونغ كاو سيتولى مهام وزير البحرية بالوكالة.

يأتي هذا الإعلان في وقت حرج، حيث تلعب البحرية دورًا محوريًا في منع السفن الإيرانية من عبور مضيق هرمز، وقد قامت القوات الأمريكية بتوجيه 31 سفينة إلى الميناء واحتجاز سفينتين. وتعود جذور هذا القرار إلى توترات مستمرة بين فيلان وأوستن، حيث اعتبر الأخير أن فيلان كان بطيئًا في تنفيذ إصلاحات بناء السفن، كما أثار استياءه تواصل فيلان المباشر مع الرئيس ترامب.

بالإضافة إلى ذلك، كان نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ يسعى لتولي مسؤوليات رئيسية في بناء السفن ومشتريات البحرية، وهي مهام تقع عادة ضمن اختصاص فيلان. ووفقًا لمصادر، فقد اقتنع ترامب بضرورة استبدال فيلان بسبب بطء وتيرة بناء السفن، وأمر أوستن بتعيين شخص أكثر سرعة في إنجاز المهام. وقد أكد مسؤولون أن ترامب أبلغ فيلان مباشرة بفقدانه لمنصبه بعد محاولات من فيلان للحصول على تأكيد من البيت الأبيض.

تفاقمت الأمور خلال اجتماع بين ترامب وأوستن حول بناء السفن، حيث يُعد فيلان رجل أعمال لم يسبق له الخدمة العسكرية، وقد جمع تبرعات كبيرة لحملة ترامب الانتخابية قبل تعيينه وزيرًا للبحرية عام 2025. ويُعتبر رحيل فيلان أول رحيل لوزير من القوات المسلحة تم ترشيحه في عهد ترامب، في حين أقال أوستن العديد من كبار الضباط العسكريين منذ توليه منصبه في البنتاغون.

وتزامن هذا الإعلان مع انعقاد مؤتمر بحري سنوي هام، حيث حضر فيلان وعدد من كبار قادة البحرية المؤتمر وألقوا كلمات فيه. كما كشفت تقارير عن ظهور اسم فيلان في قائمة ركاب رحلة جوية تعود لعام 2006 على متن طائرة المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، حيث سافر مع إبستين وعدد من الممولين الآخرين.

ووفقًا لصديق مقرب لفيلان، فقد دُعي للسفر على متن الطائرة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة بير ستيرنز، جيمي كاين، ولم يكن يعلم بأنه سيسافر على متن طائرة إبستين إلا عند وصوله





