يدعو النص إلى إعادة النظر في ثقافة حضور المناسبات والمنتديات، مؤكداً على ضرورة إعطاء الفرصة للكفاءات وأهل الاختصاص، وتجنب الحضور المتكرر بلا فائدة. ويشدد على أن الإعلام الحقيقي يقوم على التخصص والموهبة والثقافة، وأن الازدحام في المناسبات دون إسهام فعال يؤدي إلى فقدان الهيبة وتآكل التأثير.

إن حضور الوجوه المتكررة بصمت في المنتديات الإعلام ية والاقتصادية والندوات السياحية، وجلوسها في المقاعد الأمامية دون إعطاء الأولوية لكبار السن والضيوف، هو أمر مستهجن في ال مجتمع ات الإنسانية. يغيب عن البعض أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الفعاليات هو طرح المقترحات، وتبادل الخبرات ، ونقل التجارب، والاطلاع على كل جديد. لذلك، من الأجدى والأولى منح الفرصة لأهل الاختصاص، فـ رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.

وهناك العديد من الفرص الذهبية التي يمكن لهؤلاء الأفراد اغتنامها من خلال مشاركتهم في الأعمال ذات الطابع الإنساني، وهي أعمال جديرة بالتقدير. ويقع في خطأ فادح من يعتقد أن مفهوم الإعلام يقتصر على ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال القص واللصق. فالإعلام، مهما اختلفت وسائله وأدواته، يظل علماً وفناً ورسالة تتطلب موهبة وتخصصاً، وتوافر أفكار ملهمة، وثقافة أصيلة متجذرة، ولغة سليمة، ومعرفة عميقة، والقدرة على التعامل مع تقنيات العصر المختلفة، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات متنوعة. لم يكن تميز الإعلامي في يوم من الأيام مرتبطاً بكثرة حضوره في المناسبات وازدحامه فيها دون اعتبار، سواء كان ضيفاً أو كبيراً في السن، وليس لمن يعتقد أنه يفهم أكثر من غيره. ينقل الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر في مذكراته، على لسان الأديب والمفكر الراحل توفيق الحكيم وهو على فراش المرض، قوله: أراد الله سبحانه أن يُطيل في حياتي وقد تغير المجتمع، فأصبحت أرى نفسي في دنيا جديدة، والناس فيها من كوكب آخر غير الكوكب الذي تعودت عليه. وأضاف: من سُنة الحياة وجود جيل جديد له مفاهيمه وأفكاره الريادية، وتطلعاته المحفزة بما يناسب روح العصر. وإذا كان هذا هو رأي مفكر قد ملأ الدنيا بأعماله الأدبية والفكرية المتميزة، فماذا عمن يزاحم بحضوره المتكرر في المناسبات دون فائدة، وقد بلغ من العمر عتياً؟ يرى الكاتب حمد الطرباق، في كتابه مدخل إلى الحياة، أن كثرة الانغماس في الحياة الاجتماعية دون فائدة تسبب إذابة الشخصية، وقتل الإبداع، وصهر الذات، ويصبح الإنسان معدوم التأثير. ويقول العرب: زُر غِبًّا تزدد حُبًّا، ففي كثرة التردد سقوط للهيبة وامتهان للذات. وقد قرأت في أحد كتب التراث نصيحة والد لابنه، يؤكد عليه فيها عدم حضور المناسبات إلا لأسباب ثلاثة، إذ قال: لا تأتِ من دون دعوة إلى مائدة، ولا تحضر لقاءً إذا لم تشارك بفائدة، وأكثر الخروج من منزلك إذا كنت. يتحدث النص عن أهمية إعطاء الأولوية لأهل الاختصاص في المناسبات والمنتديات، وضرورة عدم ازدحامها بوجوه متكررة بلا فائدة. ويشير إلى أن الإعلام الحقيقي يعتمد على الموهبة والتخصص والثقافة، وليس مجرد نقل ونسخ للمحتوى. كما يستعرض آراء لمفكرين وكتاب حول خطورة الانغماس الزائد في الحياة الاجتماعية دون فائدة، وتأثيره السلبي على الشخصية والإبداع. ويختتم بالتأكيد على ضرورة اختيار المناسبات التي يمكن فيها الإسهام بفائدة حقيقية، وعدم الحضور لمجرد الحضور. إن جوهر الأمر يكمن في أن كل زمان ومكان له رجاله وأفكاره، والجيل الجديد يمتلك رؤى وتطلعات تناسب روح العصر، ومن الأفضل أن نمنحهم المساحة للتعبير عن أنفسهم وتقديم ما لديهم من أفكار ومبادرات. إن تكرار الحضور دون إضافة قيمة هو نوع من إهدار الوقت والجهد، بل وقد يؤدي إلى تآكل الهيبة وفقدان التأثير. الإعلام، في صورته الأسمى، هو رسالة سامية تتطلب فهماً عميقاً للواقع، وقدرة على التحليل والنقد، ورؤية مستقبلية، وليس مجرد مجاراة للأحداث أو محاكاة لما هو قائم. كما أن الاستفادة من المناسبات يجب أن تكون متبادلة، سواء بتقديم المعلومة أو اكتسابها، فالهدف هو الارتقاء الفكري والثقافي للمجتمع ككل. إن النص يدعو إلى ثقافة جديدة في التعامل مع المناسبات والمنتديات، تركز على الجودة لا الكم، وعلى الإضافة الحقيقية لا مجرد الظهور. وهو دعوة صريحة لجيل الشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، ودعوة للجيل الأكبر سناً إلى التحلي بالتواضع وإفساح المجال لمن هم أكثر قدرة على مواكبة المستجدات وتقديم حلول مبتكرة. إن التغيير سنة الحياة، والقدرة على التكيف مع هذا التغيير هي مفتاح النجاح والاستمرار. فالأفراد الذين يدركون قيمة وقتهم وجهدهم، ويوجهونه نحو ما يحقق فائدة حقيقية لهم ولمن حولهم، هم الذين يصنعون الفارق ويتركون بصمة إيجابية في مجتمعاتهم. وفي الختام، فإن هذه الدعوة ليست مجرد انتقاد لأسلوب معين في الحضور، بل هي دعوة أوسع لثقافة إعلامية واجتماعية واقتصادية تقوم على المعرفة، والإبداع، والاحترام المتبادل، وإفساح المجال للكفاءات لتؤدي دورها بفعالية





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المناسبات الإعلام الكفاءات الخبرات التواصل الاجتماعي

United States Latest News, United States Headlines