أغلقت أمانة محافظة جدة موقعاً في حي الفضيلة كان يُستخدم لتخزين منتجات تبغ ومعسل بدون تراخيص، وأتلفت 1330 كيلوجراماً من المصادرات ضمن حملة رقابية مشتركة.

أغلقت أمانة محافظة جدة موقعاً مخالفاً في حي الفضيلة جنوب المحافظة بعد أن كشفت الفرق الرقابية عن استغلاله لتخزين منتجات تبغ و معسل مجهولة المصدر بطريقة غير نظامية.

تواصل الأمانة carry على تكثيف جهودها الرقابية ضمن حملات مشتركة مع عدة جهات لحماية الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري. تم ضبط أربع غرف مهيأة للتخزين داخل الموقع، حيث أتلفت الفرق 1330 كيلوجراماً من المنتجات المخالفة بعد التأكد من مصادرها غير القانونية. 的工作 execution بدعم من بلدية الجنوب الفرعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة وفرق الضبط الميداني والدفاع المدني.

أكد مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بن سراج بخش أن هذه الحملات تهدف إلى رصد الأنشطة غير النظامية داخل الأحياء السكنية والحد من الممارسات المخالفة. وشدد على استمرار الأمانة في تعزيز حضورها الميداني لضمان الامتثال للاشتراطات النظامية وحماية المجتمع من المنتجات التي قد تشكل خطراً على الصحة





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