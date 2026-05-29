إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل: انتهاك خطير لحرية العبادة

أغلقت القوات الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، في خطوة أدانتها وزارة الأوقاف الفلسطينية واعتبرتها انتهاكا خطيرا لحرية العبادة واستهدافا مباشرا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم.

أغلقت القوات الإسرائيلية، يوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، في خطوة وصفتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بأنها انتهاك خطير ل حرية العبادة .

وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية في بيان إن القوات الإسرائيلية أجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرة الحرم، واعتبر أن هذا الإجراء يمثل تعديا سافرا على حرمة الحرم واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها في محيط الحرم، وأغلقت الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه. ويعد الحرم الإبراهيمي أحد أقدس المواقع الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية، حيث يضم مقابر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.

ويقع في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة لاحتلال إسرائيلي كامل، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يهودي في قلب المدينة القديمة ويحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي. وشهد الحرم الإبراهيمي في عام 1994 مذبحة مروعة عندما أطلق مستوطن يهودي النار على المصلين الفلسطينيين أثناء أدائهم صلاة الفجر في شهر رمضان، مما أسفر عن مقتل 29 مصليا وإصابة العشرات.

وفي أعقاب المذبحة، قامت السلطات الإسرائيلية بتقسيم المسجد إلى جزأين: جزء للمسلمين بنسبة 37% وجزء لليهود بنسبة 63%، مع منع المسلمين من الوصول إلى أجزاء كبيرة من الحرم. ومنذ ذلك الحين، يخضع الحرم لقيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أدانت بشدة إغلاق الحرم الإبراهيمي، واصفة إياه بأنه انتهاك خطير لحرية العبادة واستهداف مباشر لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا صريحا لمشاعر المسلمين، ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة. وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الحرم الإبراهيمي، وطالبت الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين دون قيود.

ويأتي هذا الإغلاق في سياق تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد مدن وبلدات الضفة اقتحامات إسرائيلية شبه يومية تتخللها عمليات دهم واعتقال، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. وقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 12666 آخرين، إضافة إلى اعتقال حوالي 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألفا من منازلهم. وتواصل القوات الإسرائيلية فرض قيود على التنقل والحواجز العسكرية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

الحرم الإبراهيمي الذي يعد رمزا دينيا وتاريخيا هاما، أصبح ساحة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تسعى إسرائيل إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية من خلال فرضوقائع جديدة على الأرض. المصلون الفلسطينيون في الخليل يعانون من تضييق مستمر، حيث يمنعون غالبا من أداء الصلوات أو يخضعون لتفتيش دقيق وإجراءات أمنية مشددة. وفي المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى، كان المسجد يفتح بشكل كامل أمام المسلمين، لكن ذلك أصبح نادرا في السنوات الأخيرة بسبب القيود المتزايدة.

منظمات حقوق الإنسان الدولية أدانت مرارا إغلاق الحرم الإبراهيمي وتقييد الوصول إليه، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات التي تضمن حرية الدين والعبادة. وقد دعت مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى وقف هذه الانتهاكات والسماح بحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. لكن إسرائيل تواصل سياستها في فرض السيطرة على الحرم وتقسيمه، رغم الاحتجاجات الدولية والمحلية.

ويطالب الفلسطينيون بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1994، ورفع القيود عن الحرم الإبراهيمي، واعتباره مكانا مفتوحا لجميع المصلين دون تمييز. وفي ظل غياب أي تحرك دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، يواجه الفلسطينيون في الخليل تحديات يومية في ممارسة شعائرهم الدينية في أحد أقدس المواقع الإسلامية





