إغلاق معبر حدودي بين لبنان وسوريا: خسائر اقتصادية وتداعيات على التجارة والزراعة

أدى قصف إسرائيلي وتطورات أمنية إلى إغلاق معبر حدودي بين لبنان وسوريا، مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وتعطيل حركة التجارة والزراعة. يشمل الإغلاق إخلاء الإدارات الرسمية وتأخير حركة الشاحنات، مما يؤثر على حركة الاستيراد والتصدير بين لبنان والدول المجاورة وأوروبا.

في تطور خطير، قام الاحتلال بقصف موقع حدود ي، قبل يومين، مطالباً بإخلاء المنطقة بالكامل. وأرفق الاحتلال في حينه خارطة للمعبر والطريق الرابط به، مهدداً بقصف المنطقة بأكملها، مما أثار حالة من الذعر بين المسافرين وتسبب في انقطاع الطريق، واتخاذ قرار بإغلاقه حتى إشعار آخر. نتيجة لذلك، أصبحت المنطقة ال حدود ية في المصنع مغلقة بالكامل أمام حركة العبور للأشخاص والتبادل التجاري، في المقابل، اتخذ الجانب السوري قراراً مماثلاً بإغلاق منطقة جديدة يابوس أمام أي حركة عبور.

وقد شمل الإخلاء جميع الإدارات الرسمية، سواء الإدارية أو الأمنية أو العسكرية، حتى طال الأمر أجهزة الكمبيوتر والمعلوماتية. \صحيفة الأخبار اللبنانية ذكرت أن خسائر اقتصادية كبيرة نجمت عن الإغلاق من الجانبين السوري واللبناني. وقد تم الاتفاق على إعادة 150 شاحنة إلى سوريا بعد أن بقيت على جانب الطريق الدولي، خوفاً من تعرضها للقصف. وأشارت الصحيفة إلى أن ساحة التصدير في منطقة مجدل عنجر تعج بأكثر من 450 شاحنة لبنانية وسورية وأردنية ومصرية، تنتظر إنجاز معاملات دخولها إلى لبنان، بسبب العقبات الجمركية التي تفاقمت نتيجة عطلة الأعياد في لبنان والتي استمرت حتى يوم الثلاثاء. ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة، أحمد حسين، الذي أعرب عن استيائه من تأخر انسياب الشاحنات، لافتاً إلى أن هناك عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والزيوت والأجبان والمعلبات، بعضها ينتظر منذ أكثر من عشرة أيام قرار السماح لها بالعبور. \من جانبه، صرح عضو نقابة مستوردي الخضار والفاكهة في لبنان، علي فاضل، بأن إغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا يعني كساد الإنتاج الزراعي، معرباً عن قلقه من استمرار إغلاق المعبر حتى انتهاء الحرب، التي وصفها بـ'التي لا نعرف توقيت انتهائها'، مما يعني تعطيل حركة الاستيراد والتصدير البري بين لبنان وبقية الدول العربية، وكذلك الشاحنات القادمة من تركيا وأوروبا. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأثر الاقتصادي طويل الأمد على البلدين، ويدعو إلى البحث عن حلول سريعة لتخفيف الأضرار على القطاعين التجاري والزراعي، وضمان استمرار حركة البضائع والأفراد بين البلدين والجوار





