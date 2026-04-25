إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الهيئات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة

اختتمت الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة إقبال بلغت 40.62%، وسط إجراءات أمنية مشددة وظروف استثنائية، مع إغلاق مراكز الاقتراع في الموعد المحدد. وتأتي هذه الانتخابات في ظل انقسام سياسي مستمر وحرب إسرائيلية على غزة.

اختتمت عملية الاقتراع في جميع مراكز ال انتخابات في الضفة الغربية المحتلة مساء السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، بعد يوم انتخابي حافل شهد إقبالاً متفاوتًا من الناخبين لاختيار ممثلي الهيئات المحلية.

وقد أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان لها أن جميع مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الموعد المحدد، مع التأكيد على السماح للناخبين الموجودين داخل اللجان الانتخابية بإتمام عملية التصويت. وأشارت اللجنة إلى أن نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً بلغت 40.62% في الضفة الغربية، بما في ذلك بلدية دير البلح في قطاع غزة. وكانت صناديق الاقتراع قد أُغلقت في دير البلح في وقت سابق، عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث فتحت 491 مركز اقتراع تضم 1922 محطة انتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين. وشارك في هذه الانتخابات ما يقارب مليون و30 ألف ناخب، بهدف اختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، تشمل 90 مجلسًا بلديًا، من بينها بلدية دير البلح، و93 مجلسًا قرويًا. وتنافست في هذه الانتخابات 321 قائمة تضم 3773 مرشحًا للمجالس البلدية، بينما تنافس 1358 مرشحًا على مقاعد المجالس القروية.

وتعد هذه الانتخابات ذات أهمية خاصة، حيث أنها تجرى في مدينة دير البلح بعد انقطاع دام 22 عامًا، وذلك نظرًا لكونها من أقل المدن في قطاع غزة تضررًا نسبيًا في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وقد جاءت هذه الانتخابات بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد حرب استمرت لعدة أشهر، بدأت في الثامن من أكتوبر عام 2023، وتسببت في مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألف آخرين، بالإضافة إلى دمار هائل للبنية التحتية المدنية، حيث تضرر ما يقرب من 90% منها.

تأتي هذه الانتخابات في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007، مما يضفي عليها أهمية خاصة في سياق إدارة الحكم المحلي، على الرغم من غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتعتبر هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية وتمكين المجتمعات الفلسطينية من إدارة شؤونها بنفسها. كما أنها فرصة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إخبارية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات شمالي إسرائيل أربع مرات خلال ساعة واحدة، مما يشير إلى استمرار التوتر الأمني في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تتطلع الأوساط الفلسطينية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تعزيز الحكم المحلي والمشاركة الشعبية في صنع القرار. إن نجاح هذه الانتخابات المحلية يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.

وتؤكد لجنة الانتخابات على التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم لجميع المرشحين والناخبين. كما تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وتعزيز سيادة القانون





