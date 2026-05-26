إغلاق مفاوضات "الاتفاق" مع بيدرو إيمانويل وفتح باب البدائل الفنية

انتهت مفاوضات نادي الاتفاق السعودي مع المدرب بيدرو إيمانويل، وتبحث الإدارة عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد سعد الشهري، إلى جانب إجراءات تجديد وإلغاء عقود عدد من اللاعبين الأجانب. شددت القيادة السعودية على دعم بعثة "الأخضر" قبل رحلتها إلى مونديال 2026.

أعلنت مصادر مطلعة على النادي السعودي " الاتفاق " أن المفاوضات الجارية مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل قد وصلت إلى مفترق طرق لا يُجدي نفعًا، حيث تباينت وجهات النظر حول بنود العقد المقترحة، ما دفع إدارة النادي إلى إغلاق ملف التفاوض نهائيًا والبدء في البحث عن بدائل فنية قادرة على قيادة الفريق في الموسم القادم.

جاء هذا القرار بعد انتهاء عقد المدرب السابق سعد الشهري، الذي أشار إلى أنه لن يستمر في منصبه عقب انتهاء فترة عمله مع "النواخذة". وإشارة إلى ذلك، فإن الإدارة الشرقية تسعى الآن لتأمين ملفات التقنية الفنية وإعدادها بأسرع ما يمكن قبل انطلاق منافسات الدوري، وذلك لتفادي أي فجوة قد تؤثر على أداء الفريق في بداية الموسم. من جانب آخر، ارتفعت حركة التجديدات والإقلاع عن بعض اللاعبين الأجانب في صفوف "الاتفاق".

فقد طلب النادي تجديد عقد الاسكتلندي جاك هندري لمدة موسمتين إضافيتين، في انتظار موافقة لجنة الاستقطاب، بينما أعلن النادي عن عدم تجديد عقد الهولندي فينالدوم. كما أبدى أصحاب الخبرة استعدادهم للنظر في أي عرض يقدمه نادي آخر للفرنسي ديمبلي، مع توقع استمراره في صفوف "فارس الدهناء" حتى انتهاء عقده الحالي.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يواصل الإسباني ميدران مشواره مع الفريق، بينما قررت الإدارة عدم تجديد عقد المصري أحمد حسن المعروف بـ "كوكا"، مع ضئلة الاحتمالية لتجديد عقد الكوستاريكي كالفو. وتأتي هذه التحركات في ظل إعلان المدرب الوطني سعد الشهري، خلال مؤتمره الصحفي الختامي للموسم، عن خاتمة الفريق بالمبلغ نفسه (50 نقطة) الذي حققه الموسم السابق، مع إيضاحه لتطلعات الفريق لتجاوز هذا الرقم وتجاوز الصعوبات المالية التي يعاني منها النادي منذ خمسة أشهر دون استلام الرواتب.

في سياق منفصل عن بطولات كرة القدم، شهدت صالة المغادرة في الرياض تجمعًا رسميًا للبعثة السعودية "الأخضر" قبل انطلاقها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال 2026. وقد وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، رسالة تحفيزية للبعثة، تعبيرًا عن دعم القيادة العليا للرياضة السعودية. وتلى ذلك تحية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمنتخب، مع تمنياته بالنجاح والتوفيق في البطولة العالمية.

تضمنت الفعالية لقاءً بين المسؤولين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومديري المنتخب، وبعض اللاعبين الناشئين من فئات تحت 14 عامًا، حيث تبادلوا التحايا والصور التذكارية. وقد أكد وزير الرياضة أن مشاركة المنتخب في المونديال تمثل استمرار حضور السعودية في الأحداث الرياضية الكبرى، وحث اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم من إمكانات وروح تنافسية من أجل رفع اسم المملكة على الساحة الدولية





