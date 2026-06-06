إغلاق مستشفى الذرة بالخرطوم بسبب فاتورة الصرف الصحي يهدد حياة مرضى السرطان

تسبب إغلاق مستشفى الذرة في الخرطوم، أكبر مستشفى لعلاج الأورام في السودان، بسبب العجز عن سداد فاتورة الصرف الصحي، في حرمان مئات المرضى من العلاج الكيميائي وإثارة جدل واسع حول أولويات الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية.

بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من thirteen ساعة على ظهر سيارة مكشوفة، وصلت فاطمة إلى مستشفى الذرة ب الخرطوم لتلقي جرعة العلاج الكيميائي، لكنها فوجئت بإغلاق المستشفى الحكومي الرئيسي لعلاج الأورام بسبب العجز عن سداد فاتورة الصرف الصحي .

فقد أدى امتناع إدارة المستشفى عن سداد رسوم الخدمة لمدة خمسة أشهر إلى قرار هيئة الصرف الصحي بإغلاق الشبكة، مما تسبب في حرمان مئات المرضى من تلقي العلاج خلال تلك الفترة. وأثار الإغلاق موجة واسعة من التساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي في بلد يعيش واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والاقتصادية.

أكدت إدارة المستشفى لاحقاً إعادة فتح شبكة الصرف الصحي واستئناف العمل بصورة طبيعية، لكنها شددت على أن حياة المرضى يجب أن تبقى فوق أي اعتبارات مالية أو إدارية، خاصة أن المستشفى يستقبل يومياً مئات المرضى من مختلف أنحاء السودان، بينهم أطفال وحالات حرجة لا تحتمل تأخير العلاج أو توقفه. وتشير تقديرات طبية إلى أن العجز في الأدوية والمحاليل الأساسية تجاوز 90 بالمئة، مما دفع بعض المراكز العلاجية إلى تقليص جرعات العلاج الكيميائي، الأمر الذي يهدد حياة آلاف المرضى ويقلل فرص استجابتهم للعلاج.

يقول أطباء يعملون في القطاع الحكومي إنهم يواجهون ظروفاً بالغة التعقيد، حيث يقتصر دورهم في كثير من الأحيان على التعامل مع المضاعفات وتخفيف الآلام بسبب غياب الجرعات العلاجية الأساسية. كما أن انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة أصبح أمراً معتاداً في عدد من المستشفيات، ما يعرض المرضى، خصوصاً المنومين منهم، لمخاطر صحية جسيمة قد تنتهي بالوفاة في بعض الحالات.

بالتزامن مع تراجع الخدمات الصحية، تشير بيانات طبية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة، في ظل التدهور البيئي المرتبط بالحرب واتساع أنشطة التعدين العشوائي. وتفيد البيانات بأن مركزي علاج أورام الأطفال الرئيسيين في البلاد يستقبلان ما بين ألفي وألفين وخمسمئة طفل شهرياً





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مستشفى الذرة الخرطوم السرطان الصرف الصحي Reliefweb الأدوية الكيمياوي السودان

United States Latest News, United States Headlines