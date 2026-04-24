قرار مثير للجدل بإغلاق الوحدة الوحيدة في المملكة المتحدة المتخصصة في توثيق والتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن التزام بريطانيا ب القانون الدولي وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

يأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة أجراها السكرتير الدائم السابق في وزارة الخارجية، أولي روبنز، والذي أُقيل لاحقًا بسبب فضيحة، وعلى الرغم من تأكيدات وزيرة الخارجية إيفيت كوبر بأهمية احترام القانون الدولي كركيزة أساسية للسياسة الخارجية البريطانية. القرار لا يقتصر على إغلاق الوحدة المتخصصة، بل يشمل أيضًا إنهاء تمويل مشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز مرونة المعلومات، والذي كان يقوم بعمل حيوي في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالصراعات في إسرائيل وفلسطين ولبنان، بما في ذلك أكبر عملية رصد مفتوحة المصدر للأحداث في المنطقة.

هذا الإجراء يهدد بفقدان إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة وموثقة تضم 26,000 حادثة موثقة في الشرق الأوسط، تعود إلى الأول من أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي بدأ فيه هجوم حماس على إسرائيل. تُستخدم هذه القاعدة البيانات بشكل حاسم في تقييم ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وتحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات لمبادئ القانون الإنساني الدولي، مثل مبدأ التناسب.

القرار يثير تساؤلات حول دوافع الحكومة البريطانية، خاصةً في ظل الضغوط المتزايدة لخفض ميزانية المساعدات الخارجية إلى 0.3% من إجمالي الدخل القومي. كما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على قدرة وزارة الخارجية على منع النزاعات والفظائع، حيث كانت الوحدة المغلقة تلعب دورًا حاسمًا في تحذير الوزارة من المخاطر المحتملة، بما في ذلك في السودان.

وتشير التقارير إلى أن رئيس فريق جرائم الحرب في وحدة مكافحة الإرهاب قد حث وزارة الخارجية على إدراك أهمية عمل الوحدة في مساعدة الشرطة على التحقيق في مزاعم جرائم الحرب. بالإضافة إلى صيانة قاعدة البيانات، قامت الوحدة بإجراء أكثر من 20 تحقيقًا مفتوح المصدر، بما في ذلك التحقيق في إطلاق النار المحتمل على قاصرين في غزة. وقد اعتمدت السفارات والقنصليات البريطانية في المنطقة على الوحدة لإجراء تقييمات سريعة للحوادث الكبرى، وكانت خرائط الصراع التي تقدمها تحظى بمشاهدات واسعة النطاق.

المنظمات الحقوقية أعربت عن قلقها العميق، حيث اعتبرت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش-بريطانيا، أن القرار مشين في وقت تتزايد فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. الجدل حول هذا القرار يتصاعد مع اتهامات بأن الحكومة تحاول التستر على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني من أجل ضمان استمرار مبيعات الأسلحة. وقالت كاتي فالون، مديرة حملة مناهضة تجارة الأسلحة، إن إغلاق الوحدة سيحمي الوزراء وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الذين يتلاعبون بالبيانات لإخفاء الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الفئات الضعيفة في النزاعات.

كما أشارت إلى أن جهاز الخدمة المدنية يتعرض لضغوط لتقديم الإجابات التي تريدها الحكومة، مما يثير تساؤلات حول استقلالية وزارة الخارجية. القرار يمثل تراجعًا كبيرًا عن الالتزامات البريطانية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويثير مخاوف بشأن مستقبل دور بريطانيا في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط. الوضع يتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسة الخارجية البريطانية وتأكيدًا على أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع الظروف.

الغموض يكتنف مستقبل الرصد والتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، مما يهدد بزيادة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة





