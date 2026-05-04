إغلاق منصة 'لاليجا+' للبث الرياضي بشكل نهائي في 30 يونيو 2026

رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تعلن عن إغلاق منصتها الرقمية 'لاليجا+' بعد عقد من الزمن، مع توفير محتوى مجاني للمستخدمين في شهر يونيو وإيقاف التجديد التلقائي للاشتراكات.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (LaLiga) عن قرارها النهائي بإغلاق منصتها الرقمية للبث الرياضي ' لاليجا+ ' في الثلاثين من يونيو الحالي، منهية بذلك مسيرة استمرت عقدًا كاملاً من الزمن في تقديم تغطية شاملة لمجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية.

هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في الرابع من مايو لعام 2026، يأتي في سياق التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام السمعي البصري، والتغيرات الملحوظة في سلوكيات المشاهدين واستهلاكهم للمحتوى الرياضي. وأوضحت الرابطة في بيان رسمي أن المنصة قد أتمت دورها بنجاح ضمن إطار الاستراتيجية التي تم وضعها سابقًا، وأن التركيز المستقبلي سينصب على الوصول إلى الجماهير عبر المنصات الرقمية التي يتواجدون فيها بالفعل، مما يعكس تحولًا في نهج LaLiga نحو التفاعل المباشر مع المشجعين في الأماكن التي يفضلونها.

في خطوة تقديرية لمشتركيها، أعلنت 'لاليجا+' عن توفير جميع محتوياتها بشكل مجاني ومفتوح للجميع طوال شهر يونيو، وذلك كاحتفالية وداع وشكر للمتابعين الذين دعموا المنصة على مدار السنوات الماضية. كما أكدت الرابطة أنه سيتم إيقاف التجديد التلقائي للاشتراكات اعتبارًا من الأول من يونيو، مع التزامها بعدم تحصيل أي رسوم جديدة من المشتركين بعد هذا التاريخ. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الانتقال للمشتركين وتجنب أي إزعاج لهم، مع ضمان حصولهم على قيمة مقابل اشتراكاتهم السابقة.

يأتي هذا الإغلاق في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتزامن مع اللحظات الحاسمة في العديد من المسابقات الرياضية التي كانت المنصة تقوم بنقلها حصريًا، بما في ذلك دوري الدرجة الأولى الفيدرالي، والدوري الإسباني لكرة اليد، بالإضافة إلى مسابقات كرة السلة والصالات. كانت 'لاليجا+' تقدم باقات اشتراك متنوعة بأسعار تتراوح بين 10.99 و14.99 يورو شهريًا، وكانت بمثابة منصة رئيسية للألعاب الرياضية التي لا تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، مما ساهم في تعزيز شعبيتها وتقديم محتوى فريد للمشاهدين.

ودعت 'لاليجا+' المشتركين الحاليين بزيارة موقعها الرسمي للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية إلغاء الاشتراكات النشطة، وآليات استرداد الأموال المستحقة وفقًا لنوع الباقة التي قاموا بالتعاقد عليها. وأكدت الرابطة التزامها الكامل بضمان انتقال سلس للمستخدمين حتى موعد الإغلاق النهائي للمنصة، وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه العملية. هذا القرار يعكس رؤية LaLiga المستقبلية التي تركز على الاستثمار في المنصات الرقمية الأكثر شيوعًا، والتفاعل المباشر مع الجماهير، وتقديم محتوى رياضي مبتكر ومثير.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز مكانة LaLiga كواحدة من أبرز الدوريات الرياضية في العالم، وزيادة شعبيتها بين الجماهير في جميع أنحاء العالم. إن إغلاق 'لاليجا+' لا يمثل نهاية الطريق، بل هو بداية فصل جديد في استراتيجية LaLiga الرقمية، يهدف إلى الوصول إلى جمهور أوسع وتقديم تجربة مشاهدة أفضل وأكثر تفاعلية. وتؤكد الرابطة على أنها ستواصل العمل بجد لتقديم محتوى رياضي عالي الجودة يلبي تطلعات المشجعين ويساهم في تطوير الرياضة بشكل عام.

هذا التغيير الاستراتيجي يعكس التزام LaLiga بالابتكار والتكيف مع التطورات المتسارعة في عالم الإعلام والرياضة، وضمان استمرارها في تقديم تجربة فريدة ومميزة لمشجعيها في جميع أنحاء العالم





