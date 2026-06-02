إعلان موعد تشييع ودفن المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في ثلاث مدن

تعلن إيران عن خطط تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في طهران وقم ومشهد ودفنه في مشهد وفق وصيته، بعد 94 يوماً من اغتياله في غارة أمريكية إسرائيلية، مع توقعات باستقبال ملايين المشيعين.

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي سيقام في ثلاث مدن رئيسية هي طهران وقم و مشهد ، تمهيدًا ل دفن ه في الروضة المطهرة للإمام الرضا في مدينة مشهد ، وذلك تطبيقًا للوصية التي تركها.

وتشهد العاصمة طهران استعدادات هائلة لاستقبال حشود ضخمة يتوقع أن تصل إلى ما بين 15 و20 مليون مشارك في مراسم التشييع. يأتي هذا الإعلان بعد مرور 94 يوماً على مقتل المرشد السابق في غارة عسكرية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 واستهدفت مجمعه الرئاسي في طهران. وقد أرجأت إيران إقامة مراسم العزاء والجنازة لفترة طويلة بسبب الظروف الأمنية الصعبة ومسار المواجهة العسكرية المفتوحة التي أعقبت الاغتيال.

وتخطط إيران now لإقامة تشييع وطني ضخم يعكس المكانة الرمزية للقائد المغتال، مع تجهيز مراسم تأبينية كبرى له ولأفراد عائلته الذين قضوا معه في نفس الهجوم. وتؤكد التصريحات الرسمية أن مكان الدفن النهائي في مشهد تم اختياره وفق وصية خامنئي وتوصيات المقربين منه، حيث ستكون الروضة المطهرة للإمام الرضا المقر الأخير له. وتشمل الاستعدادات في طهران تنظيم مسارات تشييع ضخمة وتوفير الخدمات اللوجستية لاستيعاب الحشود المتوقعة، في ذكرى اغتيال هزت المنطقة ولا تزال تداعياته السياسية والأمنية مستمرة





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