إعلان نتائج نهائيات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني "نسمو" 2026

تعلن مؤسسة موهبة نتائج أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو 2026، حيث شارك 864 طالبًا وطالبة في النهائيات وتم تتويج 49 فائزًا بالميداليات، وتأهل 223 participant لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لل موهبة والإبداع " موهبة " نتائج نهائيات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني "نسمو"، الذي تنظمه بالشراكة مع وزارة ال تعليم ، وقد أقيمت مرحلته النهائية حضوريًا في مدينة الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو 2026.

يعد هذا الأولمبياد أول وأكبر مسابقة وطنية سنوية متخصصة في مجالات العلوم والرياضيات، تستهدف طلبة الصف الأول المتوسط حتى الصف الأول الثانوي، وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتمكينهم وتهيئهم للمنافسة الدولية. شارك في المرحلة النهائية 864 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تأهل منهم 223 إلى برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، موزعين على مسارات علمية متعددة: 44 في athletics الرياضيات، و34 في المعلوماتية، و42 في الفيزياء، و36 في العلوم، و35 في الأحياء، و32 في الكيمياء.

حصل 49 طالبًا وطالبة على الميداليات، منها 8 ذهبية و17 فضية و24 برونزية، بعد رحلة تنافسية بدأت من المدارس ثم على مستوى المدن والمحافظات وصولًا إلى النهائيات. حصد طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية النصيب الأكبر من الميداليات، حيث حصل كل منهما على 11 ميدالية، بينما حصلت إدارة تعليم الأحساء على 9 ميداليات، وإدارة تعليم جدة على 7، وإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع على 6، وإدارة تعليم مكة المكرمة على ميداليتين، وكل من إدارات تعليم الحدود الشمالية وجازان والهيئة الملكية بالجبيل على ميدالية واحدة.

تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالميداليات الذهبية في كل تخصص: في الفيزياء الطالب حسين محمد الخميس من تعليم الأحساء، وفي الأحياء الطالبة سجى حامد الغموي من تعليم جدة، وفي الكيمياء الطالبة ليان فهد أبو النجا من تعليم الشرقية، وفي العلوم الطالب سعد فايز الشهري من تعليم جدة، وفي مسار الرياضيات 2 الطالب عمار محمد الداوود من تعليم الرياض، وفي مسار الرياضيات 1 الطالب علي محمد الصالح من تعليم الأحساء، وفي مسار المعلوماتية 2 الطالب محمد عبدالعزيز الملحم من تعليم الأحساء، وفي مسار المعلوماتية 1 الطالب راكان خالد الشريف من تعليم الرياض. شارك في تنفيذ المرحلة النهائية 18 منسقًا من إدارات التعليم والهيئات الملكية و25 عضوًا من الفرق العلمية المكلفة بإعداد المواد العلمية والاختبارات، بالإضافة إلى 28 مشرفًا و90 قائد فريق.

تم تجهيز الطلبة للمرحلة النهائية عبر أدوات معرفية متعددة توفرها مكتبة أولمبياد نسمو، والتي تضم 16 حقيبة تدريبية موزعة على 8 مسارات علمية باللغتين العربية والإنجليزية، وأكثر من 200 فيديو تدريبي يقدم محتوى علميًا مبسطًا يدعم الفهم والتطبيق العملي. سجل أولمبياد نسمو في مرحلته الأولى مشاركة واسعة بلغت 99.179 طالبًا وطالبة، يمثلون 8.356 مدرسة في 47 مدينة ومحافظة موزعة على 16 منطقة تعليمية، وبإشراف نحو 800 معلم ومعلمة.

يهدف "نسمو" إلى توسيع قاعدة اكتشاف الطلبة الموهوبين في التعليم العام، وتوطين التدريب على علوم الأولمبياد في إدارات التعليم، ورفع أعداد المستفيدين من البرامج النوعية، إلى جانب تنمية الميول العلمية، وتطوير أداء المعلمين، وإثراء المناهج بمسائل تنمّي مهارات التفكير العليا. وتشارك المملكة سنويًا، ممثلةً بمؤسسة "موهبة"، في نحو 30 أولمبيادًا دوليًا وإقليميًا، بمشاركة أكثر من 120 دولة، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يوفّر مسارًا تدريبيًا متكاملًا يُعني ببناء قدرات الطلبة وإعدادهم للمنافسات العالمية.

يأتي أولمبياد "نسمو" ضمن جهود "موهبة" ووزارة التعليم لبناء منظومة وطنية متكاملة لرعاية الموهوبين، وتمكينهم علميًا ومعرفيًا، وتعزيز حضور المملكة في المنافسات العلمية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي





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