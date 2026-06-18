إعلان توقيع مذكرة تفاهم بين ترامب وبزشكيان إلكترونياً وإلغاء حفل سويسرا

الولايات المتحدة وإيران تتفق على مذكرة تفاهم تشمل الملف النووي ورفع العقوبات، تُوقع إلكترونياً وتُلغى مراسم التوقيع في سويسرا، مع تداعيات إقليمية واسعة.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص مذكرة التفاهم التي وُضع بين رئيسي الولايات المتحدة وإيران قد وُقّع إلكترونياً، دون الحاجة إلى حضور شخصي للزعماء في موقع معين.

ووفقاً للمتحدث إسماعيل بقائي، فإن توقيع النص من أعلى المسؤولين يضمن التزاماً قوياً، إذ أن خرق الاتفاق سيقابل بتكاليف باهظة. وقد أُجري مراجعة سريعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن توصية بتوقيع النص افتراضياً لتجنب التحديات اللوجستية وتوفير الوقت. وأشار المتحدث إلى أن الخطة الأصلية كانت تستلزم عقد اجتماع في سويسرا وتوقيع الاتفاق بشكل رسمي، إلا أن الظروف أدت إلى إلغاء حفل التوقيع المقرر في 19 يونيو، مع بقاء النص نهائيًا ورسمياً عقب توقيع الطرفين.





تم التأكيد على أن مضمون المذكرة يقتصر حصرياً على الملف النووي ورفع العقوبات، مع استثناء واضح من نقل المواد النووية المخصبة إلى خارج إيران. وقد أُجريّ تبادل للصور الرقمية للاتفاق بين الجانبين والوسطاء، لتوثيق العملية وتأكيد صحتها. وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالات إخبارية دولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا المذكرة خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، عقب قمة مجموعة السبع.

وأكد مسؤول أمريكي في وكالة فرانس برس أن التوقيع جاء في إطار محاولة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز للمرور الآمن، إلى جانب رفع الحصار وتأكيد وقف الأعمال العدائية.



من جانبه، أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دعم الصين لإيران في تحسين علاقاتها مع دول المنطقة، متيحاً بذلك فرصاً لتوسيع التعاون الإقليمي. وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الاتفاق المؤقت ليس نهائياً، مشيراً إلى إمكانية استئناف القصف إذا لم يتفق الطرفان على الشروط النهائية.

وتظهر تقارير إيرانية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من المناطق المتاخمة لإيران خلال ثلاثين يوماً، مع وعد بعدم نشر قوات إضافية خلال فترة التفاوض. وفي إسرائيل، أظهرت المناقشات الداخلية مخاوف بشأن تأثير الاتفاق على الوضع في لبنان ووجود حزب الله، ما أدى إلى تأكيد موقف الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب برفض حازم لهذا الاتفاق. كل هذه التطورات تُظهر تعقيد المشهد الدبلوماسي الإقليمي، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية مع الضغوط الدولية لإحلال الاستقرار في المنطقة





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