أعلن المدرب الوطني جورجيوس دونيس القائمة النهائية للمنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2026 بعد اختيار 26 لاعباً للمنافسات. شهدت القائمة خروج خمسة لاعبين هم عبدالرحمن الصانبي وعبدالقدوس عطية وصالح أبو الشامات وزكريا هوساوي وعبدالله آل سالم بعد مشاركتهم في المعسكرات التحضيرية. هذه الاستبعادات أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي بين الجماهير السعودية خصوصاً regarding استبعاد صالح أبو الشامات وزكريا هوساوي اللذين قدما أداءً مميزاً في الموسم الماضي واعتبر الكثيرون أنهما يستحقان التواجد في القائمة النهائية. وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول أسباب الاستبعاد رغم المستوى الفني العالي الذي بلغه اللاعبان، بينما أكد الجهاز الفني أن الخيارات التي تم الإبقاء عليها تتوافق مع الرؤية الفنية ومتطلبات البطولة. في المقابل قرر الجهاز الفني الإبقاء على الثلاثي المستبعد عبدالله آل سالم وعبدالرحمن الصانبي وعبدالقدوس عطية ضمن المعسكر تحسباً لأي إصابات قد تطرأ قبل انطلاق البطولة وفقاً للوائح الفيفا التي تسمح باستبدال اللاعبين قبل المباراة الأولى بـ24 ساعة في حال الإصابة، alongside استبدال حراس المرمى خلال البطولة. القائمة النهائية ضمت 26 لاعباً هم محمد العويس نواف العقيدي أحمد الكسار عبدالله العمري حسان تمبكتي جهاد ذكري علي لاجامي حسن كادش سعود عبدالحميد محمد أبو الشامات علي مجرشي متعب الحربي نواف بوشل محمد كنو عبدالله الخيبري زياد الجهني ناصر الدوسري مصعب الجوير علاء آل حجي سالم الدوسري خالد الغنام أيمن يحيى سلطان مندش فراس البريكان صالح الشهري وعبدالله الحمدان. يبدأ المنتخب السعودي مشواره في المجموعة الثامنة التي تضم إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر حيث يسعى لتكرار الإنجازات السابقة تقديم أداءً مشرفاً في النسخة الجديدة من كأس العالم.

المنتخب السعودي كأس العالم 2026 جورجيوس دونيس القائمة النهائية المجموعة الثامنة استبعاد صالح أبو الشامات زكريا هوساوي إسبانيا الأوروغواي الرأس الأخضر

