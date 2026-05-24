إعلان إسلام آباد: ملامح اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء الأزمة النووية

تفاصيل حول مذكرة تفاهم مرتقبة تهدف لفتح مسار تفاوضي جديد بين الولايات المتحدة وإيران لضمان الأمن الإقليمي ومنع امتلاك طهران لسلاح نووي وتأمين الملاحة الدولية.

كشفت تقارير ومصادر دبلوماسية مطلعة عن تطورات مفصلية في مسار العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث يتجه الطرفان نحو التوصل إلى اتفاق مبدئي سيحمل اسم إعلان إسلام آباد .

هذا الاتفاق، الذي يوصف بأنه خطوة تمهيدية، لا يهدف إلى حل كافة القضايا الشائكة بشكل فوري، بل يعمل كمذكرة تفاهم تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة والعميقة. وتتركز هذه المفاوضات المرتقبة على الملف النووي الإيراني الذي ظل لسنوات نقطة الخلاف الجوهرية، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، والبحث في ترتيبات الأمن الإقليمي لضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ومن المثير للاهتمام أن الدولة الباكستانية ستلعب دور الوسيط في هذه المرحلة، حيث ستتولى مهمة الإعلان عن مذكرة التفاهم هذه دون الحاجة إلى حضور رسمي من الوفدين الأمريكي والإيراني في لحظة الإعلان، مما يشير إلى رغبة الطرفين في تقليل حدة الضجيج الإعلامي في البداية. ومن المتوقع أن تنطلق جولة جديدة من المباحثات المباشرة في الخامس من يونيو المقبل، على أن يشهد بدء التفاوض على الاتفاق النهائي حضور رؤساء الوفود من كلا الجانبين لضمان صياغة بنود ملزمة وواضحة.

وفي سياق متصل، قدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رؤية تفصيلية حول الموقف الأمريكي الحالي، مؤكداً أن هناك مسائل تقنية دقيقة لا تزال محل نقاش وجدل بين الخبراء من الطرفين فيما يخص البرنامج النووي الإيراني. وأشار روبيو إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً ملموساً في هذا الملف بفضل التنسيق الوثيق والعمل المشترك مع دول الخليج العربي، التي تمثل شريكاً استراتيجياً في ضمان أمن المنطقة.

وقد وجه روبيو رسالة حازمة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي، معتبراً ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. كما شدد على قضية الملاحة الدولية، موضحاً أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي مخصص للتجارة العالمية ولا تملكه إيران بشكل حصري، وهو ما يعكس إصرار الإدارة الأمريكية على تأمين تدفق الطاقة وحماية السفن التجارية من أي تهديدات أو مضايقات في الممرات البحرية الحيوية.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير أن الرئيس دونالد ترمب سيكشف للجمهور وللمجتمع الدولي خلال الساعات القادمة عن تفاصيل إضافية تتعلق بمسار هذه المفاوضات والأهداف النهائية التي تسعى واشنطن لتحقيقها من خلال هذا التفاهم. أما من الجانب الإيراني، فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة داخل طهران أن هذا الاتفاق المبدئي سيمر عبر سلسلة من الإجراءات الدستورية والسياسية الصارمة؛ ففي حال موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني على بنود مذكرة التفاهم، سيتم رفع الملف بالكامل إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للحصول على الاعتماد النهائي والموافقة الرسمية.

هذا المسلسل الإجرائي يوضح مدى الحساسية والتعقيد الذي يحيط بعملية صنع القرار في إيران، حيث تتداخل الرؤى السياسية مع الاعتبارات الأمنية والعقائدية. وفي سياق التفاعل الدولي، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن ترحيبه بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكداً أن لندن تدعم أي جهد دبلوماسي يؤدي إلى خفض التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد ستارمر على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي ضمانات قطعية تمنع طهران من تطوير ترسانة نووية، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة يعتمد بشكل كبير على نجاح هذه المفاوضات في إنهاء حالة التوتر التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي. وبذلك، يضع إعلان إسلام آباد المنطقة أمام فرصة جديدة للسلام، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الشكوك المتبادلة والمطالب التقنية المعقدة التي لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إعلان إسلام آباد إيران الولايات المتحدة البرنامج النووي مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines