إعدام شابين عراقيين في إيران بتهمة التجسس لصالح دول عربية

أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، الخميس، ب إعدام شابين عراقيين من أهالي محافظة ميسان في إيران ، بتهمة ال تجسس لصالح دول عربية . وقد سجلت المنظمة الحقوقية أن من بين إجمالي ال إعدام ات عالمياً، كان هناك 2,159 عملية في إيران ، وجاءت الزيادة في ظل تكثيف السلطات لاستخدام العقوبة كأداة للسيطرة، لا سيما بعد الحرب.

وقد صعّدت مجدداً في عام 2026 من استخدامها لعقوبة الإعدام، وذلك في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/يناير والحرب، حيث ارتبط تنفيذ الإعدامات بتهم الاحتجاج والانتماء إلى جماعات محظورة. وتفتقر إجراءات التقاضي وأحكام الإعدام بشدة إلى الحد الأدنى من معايير العدالة الدولية، وسط تسجيل انتهاكات جسيمة وممنهجة. وقد أكد رئيس السلطة القضائية الإيراني أن بلاده ستزيد من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام وتغلظ الأحكام بهدف "محاربة أعدائها في الداخل والخارج"





