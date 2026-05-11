إعادة هيكلة القضاء في الحسكة وتحولات استراتيجية في الدولة السورية

تقرير مفصل حول جهود دمج المؤسسات القضائية في الحسكة، وعودة النازحين، وتطورات العلاقات السورية مع الاتحاد الأوروبي ومشاريع الطاقة الجديدة.

تشهد محافظة الحسكة السورية تحولات مؤسساتية وقانونية عميقة في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز سيادتها ودمج الهياكل الإدارية والقضائية في المناطق التي كانت تخضع للإدارة الذاتية.

ووفقاً لما صرح به أحمد الهلالي، نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ اتفاق التاسع والعشرين من يناير، فإن عملية دمج ملف القضاء لا تزال مستمرة وبخطى ثابتة على الرغم من وجود بعض العقبات الميدانية. وتتمثل أبرز هذه العقبات في عدم تسلم الحكومة السورية للقصر العدلي في الحسكة حتى اللحظة، نتيجة تدخلات من عناصر ينتمون إلى الشبيبة الثورية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، الذين قاموا بإزالة اللافتات التعريفية للقصر احتجاجاً على غياب اللغة الكردية عنها.

وتؤكد الحكومة السورية تمسكها بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستخدمة في اللافتات والدوائر الرسمية، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة، معتبرة أن أي تعديل في هذا الشأن يتطلب تشريعات جديدة يتم نقاشها داخل البرلمان السوري في دوراته المقبلة. وفيما يخص الكوادر البشرية، فقد بدأت الحكومة بالفعل في مراجعة قوائم العاملين في القضاء بمناطق الإدارة الذاتية، حيث يتم ترتيب مقابلات مع المجلس الأعلى للقضاء في دمشق لتقييم كفاءاتهم؛ وبناءً على هذه النتائج، سيتم تثبيت ذوي الخبرة في مناصبهم، بينما سيتم إلحاق من يفتقرون للمؤهلات المطلوبة بالمعهد العالي للقضاء لضمان جودة العمل القضائي.

على الصعيد الأمني والإنساني، حققت الدولة السورية تقدماً ملموساً في استعادة السيطرة على مرافق حيوية، حيث تولت إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية السورية مهام الإشراف الكامل على السجون في محافظة الحسكة. وقد ترافق ذلك مع خطوات تصالحية شملت إخلاء سبيل نحو مئة وعشرة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، مما يعكس رغبة في تخفيف الاحتقان الأمني.

وفي سياق الملف الإنساني، تم تأمين عودة طوعية لنحو ألفين وسبعمئة عائلة من النازحين من أهالي عفرين المقيمين في الحسكة إلى مناطقهم الأصلية، وهو ما أدى إلى إخلاء المدارس التي كانت تستخدم كمراكز إيواء، مما يفتح الباب أمام إحياء العملية التعليمية والتربوية بشكل طبيعي في المنطقة. وبالتوازي مع هذه الجهود، تستعد المحافظة لاستحقاق انتخابي هام، حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للجان الفرعية في دوائر الحسكة والمالكية والقامشلي، وباشرت هذه اللجان عملها في تنظيم عملية اختيار المرشحين لمجلس الشعب السوري، مما يشير إلى عودة التدريج المؤسسي والسياسي إلى هذه المناطق.

أما على المستوى الدولي والاستراتيجي، فقد شهدت العلاقات السورية الأوروبية تحولاً جذرياً، حيث أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على رفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين. كما تم الاتفاق على استئناف العلاقات التجارية وتفعيل اتفاقيات التعاون التي كانت معلقة منذ عام ألفين وأحد عشر، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي.

وفي سياق متصل، دخلت سوريا مرحلة جديدة من الاستثمار في الموارد الطبيعية من خلال تحديد موقع بحري للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة بالتعاون مع شركات دولية كبرى مثل شيفرون الأمريكية ويو سي سي القطرية، وهو ما يعزز من قدرات الدولة الاقتصادية المستدامة. وفي خطوة قانونية وسيادية لافتة، أصدر القضاء السوري قراراً بتجريد الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر من حقوقهما المدنية، مع وضع كافة أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية، مما يمثل إغلاقاً قانونياً لصفحة النظام السابق وتأسيساً لمسار مؤسسي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة واستعادة مقدرات الدولة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوريا الحسكة دمج القضاء الاتحاد الأوروبي السيادة السورية

United States Latest News, United States Headlines