إعادة تعريف مفهوم الشيخوخة: هل الستون لا تزال بداية الكبر؟

تحليل شامل لدراسة حديثة تكشف عن تحول في نظرة المجتمعات إلى الشيخوخة، حيث باتت تبدأ في سن التاسعة والستين، مع تسليط الضوء على الفجوة بين الأجيال وتأثير الضغوط الاجتماعية والوعي الصحي على جودة الحياة.

تشهد المفاهيم المتعلقة ب الشيخوخة تحولاً جذرياً في الوعي الجمعي المعاصر، حيث لم يعد بلوغ سن الستين حاجزاً نفسياً أو جسدياً يؤشر على دخول مرحلة الكبر. وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة سفن سيز وشملت عينة واسعة من المجتمع البريطاني تجاوزت ألفي مشارك، تبيّن أن العقلية العامة بدأت تزيح هذا الحد الفاصل ليصل إلى سن التاسعة والستين.

هذا التغير في النظرة يعكس مرونة أكبر في التعامل مع مفهوم التقدم في العمر، حيث بات المجتمع يربط الشيخوخة بأسلوب الحياة، الصحة العامة، والحيوية النشطة، بدلاً من حصرها في أرقام جافة على التقويم الزمني. ويأتي هذا التحول ليضع مفاهيم مثل الصحة الاستباقية في صدارة الاهتمامات، حيث تؤكد الخبيرة الصحية دونا بارتولي أن تأخير تبني العادات الصحية بحجة أن الشيخوخة لا تزال بعيدة هو خطأ شائع، مشددة على أن جودة الحياة في السنوات المتقدمة تُبنى على خيارات تُتخذ في مراحل مبكرة من العمر. وعلى صعيد آخر، كشفت الدراسة عن فجوة جيلية لافتة في تصورات الشيخوخة؛ إذ ينظر أبناء جيل طفرة المواليد إلى أنفسهم بطريقة أكثر إيجابية وتفاؤلاً مقارنة بأبناء الجيل زد. فعلى حين يرى الجيل الأكبر أن مرحلة الشيخوخة تبدأ متأخرة، يميل الشباب إلى تبني نظرة أكثر تشاؤماً وتسرعاً، حيث يصفون شخصيات عالمية في أوائل الستينات بأنهم تجاوزوا ذروة الشباب. هذا التفاوت يعود في جزء كبير منه إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والضغوط المجتمعية التي تروج لمستحضرات مقاومة الشيخوخة وتكرس صوراً نمطية سلبية. وتشير كاثرين كراوشو من حملة عمر بلا حدود إلى أن الخوف من التقدم في السن يتغذى على التمييز العمري الممنهج، مؤكدة أن هذه التصورات المسبقة غالباً ما تتلاشى وتتغير قيمتها بمجرد وصول الشخص إلى العقد الذي كان يخشاه سابقاً، مما يعني أن التجربة الذاتية للتقدم في السن تختلف كلياً عن الصورة الذهنية التي رسمها المجتمع. لا تقتصر المسألة على النظرة النفسية والاجتماعية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً علمية متصلة بجودة الحياة والنشاط البدني. فقد أظهرت البيانات أن الشباب اليوم يشعرون بالقلق من فقدان القدرة على التكيف مع التكنولوجيا أو تراجع اللياقة البدنية والاجتماعية في المستقبل. ومع ذلك، هناك إدراك متزايد بأن الخبرة والمهارات التي يكتسبها الإنسان عبر سنواته تظل ذات قيمة عالية في سوق العمل، مما يفتح الباب أمام نقاشات حول ضرورة التخلص من القوالب الجاهزة التي تُصنف البشر بناءً على تاريخ ميلادهم. إن الجهود التي تبذلها مراكز تحسين الشيخوخة وحملات التوعية تهدف في جوهرها إلى إعادة تعريف الشيخوخة كفترة إبداع وإنتاجية مستمرة، بعيداً عن مفردات التنميط مثل ديناصور أو متمسك بالعادات، مع التأكيد على أن التطور البيولوجي والنمو المعرفي لا يتوقفان عند رقم محدد، بل هما رحلة تتطلب دعماً مجتمعياً يتجاوز الانقسامات بين الأجيال ويحتفي بكل مرحلة عمرية كجزء أصيل من التجربة الإنسانية الغنية





